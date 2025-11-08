Şahbaz Şərif: Torpaqların azadlığı uğrunda mübarizədə Pakistan Azərbaycanın yanında qaya kimi dayandı
Torpaqların azadlığı uğrunda mübarizədə Pakistan Azərbaycanın yanında qaya kimi dayandı və bundan sonra da belə olacaq.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu Pakistan Baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərif Bakıda Vətən müharibəsində qələbənin beşinci ildönümünə həsr olunmuş hərbi paradda deyib.
“Əziz qardaşım Prezident İlham Əliyevin uzaqgörən rəhbərliyi altında azərbaycanlı qardaşlarım tarixin çağırışına qalxdılar. Bütün dünya Azərbaycanın şanlı Silahlı Qüvvələrinin öz əzəli torpaqlarını azad etməsinin şahidi oldu”, - Şahbaz Şərif qeyd edib.
Pakistanın Baş naziri keçmiş məcburi köçkün ailələrinin Qarabağa qayıdışının ilhamverici olduğunu bildirib: “Laçın, Şuşa, Xankəndi - bütün digər işğaldan azad olunmuş yerlərdə yenidənqurma işlərinin tətbiqi fenomenal xarakter daşıyır”.