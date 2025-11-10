 Günəşdə güclü partlayış qeydə alınıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Günəşdə güclü partlayış qeydə alınıb

18:00 - Bu gün
Günəşdə güclü partlayış qeydə alınıb

Bu gün Günəşdə ən yüksək kateqoriyalardan olan X1.2 səviyyəli partlayış baş verib.

1news.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Tətbiqi Geofizika İnstitutu məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, bu tip partlayışlar radioəlaqədə qısamüddətli pozuntulara və yerin maqnit sahəsində dəyişikliklərə səbəb ola bilər.

Qeyd edək ki, Günəş alışmaları rentgen şüalanmasının gücünə görə beş sinfə bölünür: A, B, C, M və X. Ən aşağı sinif olan A0.0 Yer orbitində kvadrat metrə görə 10 nanovat şüalanma gücünə uyğun gəlir. Hər növbəti sinfə keçid zamanı güc 10 dəfə artır.

Paylaş:
53

Aktual

Rəsmi

Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan liderləri birgə nahar ediblər

Siyasət

Azərbaycan XİN Atatürkün vəfatının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Siyasət

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Atatürkün vəfatının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Siyasət

Rəcəb Tayyib Ərdoğan 8 Noyabr – Zəfər Günü ilə bağlı paylaşım edib

Cəmiyyət

Günəşdə güclü partlayış qeydə alınıb

Qubada toy karvanında ağır qəza olub, ölən və yaralanan var

Hacıqabulda baş verən qəzada iki nəfər ölüb

Gəncədə əri qadını baş nahiyəsindən bıçaqlayıb

Redaktorun seçimi

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

“Bu, son 30 ildə fərqli formatda keçirilən ilk görüş idi” – İrəvan görüşündən gələn baş redaktor ilə MÜSAHİBƏ

Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri nümayəndələrinin Yerevanda ikitərəfli dəyirmi masası baş tutub

Sizin üçün xəbərlər

5 gün 5 gecə tarixi endirimlər olacaq

Birmarket ticarətçilərlə birgə ölkədə biznesi irəli aparır - FOTO - VİDEO

8300 mAh batareyaya malik, sarsılmaz HONOR X9d artıq satışdadır.

“Nar”dan ikinci avtomobil uduldu - həyəcan artır!

Son xəbərlər

Günəşdə güclü partlayış qeydə alınıb

Bu gün, 18:00

Niaqara şəlaləsi Azərbaycan bayrağı rəngində işıqlandırılıb

Bu gün, 17:25

Azərbaycan XİN Atatürkün vəfatının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 16:42

Qubada toy karvanında ağır qəza olub, ölən və yaralanan var

Bu gün, 16:07

Hacıqabulda baş verən qəzada iki nəfər ölüb

Bu gün, 15:57

Gəncədə əri qadını baş nahiyəsindən bıçaqlayıb

Bu gün, 15:15

Gədəbəydə dağlıq ərazidə yanğın baş verib - VİDEO

Bu gün, 14:43

Sumqayıtdan Bakıya yeni avtobus fəaliyyətə başlayacaq

Bu gün, 14:23

Türkiyədə televiziya kanalına silahlı hücum olub

Bu gün, 14:18

Şəmkirdə 77 yaşlı kişini maşın vuraraq öldürdü

Bu gün, 13:36

Dünya bazarlarında neftin qiyməti artır

Bu gün, 13:22

Vətəndaşları aldadaraq 37 min manat ələ keçirən saxlanılıb

Bu gün, 13:05

Gəncədə bıçaqlanan 16 yaşlı yeniyetmənin vəziyyəti açıqlanıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:40

İmişlidə hamilə qadın xəstəxanada ölüb - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:13

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:06

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Atatürkün vəfatının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 11:36

Yol polisi bayram günləri ilə əlaqədar sürücülərə müraciət edib

Bu gün, 11:10

Bakıda balta ilə arvadını öldürən kişi özünü asdı

Bu gün, 11:01

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş bahalaşır

Bu gün, 10:48

Ağdaş rayonunda zəlzələ baş verib

Bu gün, 10:43
Bütün xəbərlər