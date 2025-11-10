 Gədəbəydə dağlıq ərazidə yanğın baş verib - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Gədəbəydə dağlıq ərazidə yanğın baş verib - VİDEO

14:43 - Bu gün
Gədəbəydə dağlıq ərazidə yanğın baş verib - VİDEO

Gədəbəy rayonunun Dördlər və Mormor kəndləri istiqamətində dağlıq ərazidə yanğın baş verib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin “112” qaynar telefon xəttinə məlumat daxil olub.

Məlumatla əlaqədar dərhal əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Gədəbəy rayon Yanğından Mühafizə Hissəsinin qüvvələri cəlb olunub.

Relyefin mürəkkəbliyi və mütəmadi olaraq güclənən külək yanğınsöndürmə işlərini çətinləşdirsə də yanğınla mübarizə tədbirləri əl üsulu ilə fasiləsiz olaraq davam etdirilir.

Hazırda yanğının söndürülməsi əməliyyatları FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri və Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçuları ilə birgə həyata keçirilir.

Paylaş:
39

Aktual

Rəsmi

Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan liderləri birgə nahar ediblər

Siyasət

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Atatürkün vəfatının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Siyasət

Rəcəb Tayyib Ərdoğan 8 Noyabr – Zəfər Günü ilə bağlı paylaşım edib

Siyasət

Türkiyə Prezident Administrasiyası Bakıdakı hərbi paraddan görüntülər paylaşıb

Cəmiyyət

Qubada toy karvanında ağır qəza olub, ölən və yaralanan var

Hacıqabulda baş verən qəzada iki nəfər ölüb

Gəncədə əri qadını baş nahiyəsindən bıçaqlayıb

Gədəbəydə dağlıq ərazidə yanğın baş verib - VİDEO

Redaktorun seçimi

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

“Bu, son 30 ildə fərqli formatda keçirilən ilk görüş idi” – İrəvan görüşündən gələn baş redaktor ilə MÜSAHİBƏ

Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri nümayəndələrinin Yerevanda ikitərəfli dəyirmi masası baş tutub

Sizin üçün xəbərlər

Ağ şəhərdə Azərbaycan və dünya mətbəxinin təamlarını təqdim edən “The Woo” restoranı açıldı – VİDEO

Ağıllı investisiya - Premium mənzillər

“McDonald's Azərbaycan” və DSMF şəhid övladlarının iştirakı ilə teatr tamaşası təşki edib - FOTO

Ağ Şəhərdə Premium Yaşam Standartları — Raffle Edition Satışdadır!

Son xəbərlər

Qubada toy karvanında ağır qəza olub, ölən və yaralanan var

Bu gün, 16:07

Hacıqabulda baş verən qəzada iki nəfər ölüb

Bu gün, 15:57

Gəncədə əri qadını baş nahiyəsindən bıçaqlayıb

Bu gün, 15:15

Gədəbəydə dağlıq ərazidə yanğın baş verib - VİDEO

Bu gün, 14:43

Sumqayıtdan Bakıya yeni avtobus fəaliyyətə başlayacaq

Bu gün, 14:23

Türkiyədə televiziya kanalına silahlı hücum olub

Bu gün, 14:18

Şəmkirdə 77 yaşlı kişini maşın vuraraq öldürdü

Bu gün, 13:36

Dünya bazarlarında neftin qiyməti artır

Bu gün, 13:22

Vətəndaşları aldadaraq 37 min manat ələ keçirən saxlanılıb

Bu gün, 13:05

Gəncədə bıçaqlanan 16 yaşlı yeniyetmənin vəziyyəti açıqlanıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:40

İmişlidə hamilə qadın xəstəxanada ölüb - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:13

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:06

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Atatürkün vəfatının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 11:36

Yol polisi bayram günləri ilə əlaqədar sürücülərə müraciət edib

Bu gün, 11:10

Bakıda balta ilə arvadını öldürən kişi özünü asdı

Bu gün, 11:01

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş bahalaşır

Bu gün, 10:48

Ağdaş rayonunda zəlzələ baş verib

Bu gün, 10:43

“Tofaş”la avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edilib

Bu gün, 10:23

Xəzər dənizində zəlzələ baş verib

Bu gün, 10:02

Kamaləddin Qafarov: “Dövlət bayrağı milli birlik və həmrəylik rəmzidir”

09 / 11 / 2025, 11:00
Bütün xəbərlər