Gəncədə əri qadını baş nahiyəsindən bıçaqlayıb
Gəncədə bıçaqlanma hadisəsi baş verib.
1news.az-ın APA-ya istinadən məlumatına görə, hadisə şəhər ərazisində qeydə alınıb.
Belə ki, şəhər sakini, 1993-cü il təvəllüdlü A.Musayeva başından bıçaq xəsarəti ilə xəstəxanaya çatdırılıb.
Dərhal qadının yarası tikilib, hazırda vəziyyətinin orta-ağır olduğu bildirilir.
Məlumata görə, 32 yaşlı qadına həyat yoldaşı başından bıçaqla xəsarət yetirib.
Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
