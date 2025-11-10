 Yol polisi bayram günləri ilə əlaqədar sürücülərə müraciət edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Yol polisi bayram günləri ilə əlaqədar sürücülərə müraciət edib

11:10 - Bu gün
Yol polisi bayram günləri ilə əlaqədar sürücülərə müraciət edib

Zəfər Günü və Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə qeyd olunan ardıcıl istirahət günlərində ölkənin müxtəlif istiqamətlərində nəqliyyat axını və hərəkət intensivliyi artıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi (BDYPİ) məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, BDYP sürücüləri və piyadaları diqqətli olmağa, yol hərəkəti qaydalarına ciddi riayət etməyə çağırır:

"Sürücülərə uzun səfərlərə çıxmazdan əvvəl nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətini yoxlamaları, yorğun və yuxusuz halda sükan arxasına əyləşməmələri tövsiyə olunur. Bayram günlərində sərnişindaşıma ilə məşğul olan sürücülərdən isə reysqabağı nəqliyyat vasitələrini texniki cəhətdən saz vəziyyətdə saxlamaq və sürət həddinə əməl etmək tələb olunur. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bütün yol hərəkəti iştirakçılarını yollarda təhlükəsizliyi birgə qorumağa çağırır".

Paylaş:
36

Aktual

Rəsmi

Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan liderləri birgə nahar ediblər

Siyasət

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Atatürkün vəfatının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Siyasət

Rəcəb Tayyib Ərdoğan 8 Noyabr – Zəfər Günü ilə bağlı paylaşım edib

Siyasət

Türkiyə Prezident Administrasiyası Bakıdakı hərbi paraddan görüntülər paylaşıb

Cəmiyyət

Yol polisi bayram günləri ilə əlaqədar sürücülərə müraciət edib

Bakıda balta ilə arvadını öldürən kişi özünü asdı

Ağdaş rayonunda zəlzələ baş verib

“Tofaş”la avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edilib

Redaktorun seçimi

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

“Bu, son 30 ildə fərqli formatda keçirilən ilk görüş idi” – İrəvan görüşündən gələn baş redaktor ilə MÜSAHİBƏ

Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri nümayəndələrinin Yerevanda ikitərəfli dəyirmi masası baş tutub

Sizin üçün xəbərlər

Ağıllı investisiya - Premium mənzillər

“Nar”dan ikinci avtomobil uduldu - həyəcan artır!

Birmarket ticarətçilərlə birgə ölkədə biznesi irəli aparır - FOTO - VİDEO

5 gün 5 gecə tarixi endirimlər olacaq

Son xəbərlər

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Atatürkün vəfatının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 11:36

Yol polisi bayram günləri ilə əlaqədar sürücülərə müraciət edib

Bu gün, 11:10

Bakıda balta ilə arvadını öldürən kişi özünü asdı

Bu gün, 11:01

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş bahalaşır

Bu gün, 10:48

Ağdaş rayonunda zəlzələ baş verib

Bu gün, 10:43

“Tofaş”la avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edilib

Bu gün, 10:23

İmişlidə hamilə qadın xəstəxanada ölüb

Bu gün, 10:15

Xəzər dənizində zəlzələ baş verib

Bu gün, 10:02

Kamaləddin Qafarov: “Dövlət bayrağı milli birlik və həmrəylik rəmzidir”

09 / 11 / 2025, 11:00

“PAŞA Holding” Zəfər Günü münasibətilə şəhid övladlarına bayram sovqatları çatdırır - FOTO

08 / 11 / 2025, 20:15

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Zəfər Günü münasibətilə paylaşım edib

08 / 11 / 2025, 18:00

Siyəzəndə 17 yaşlı yeniyetmə itkin düşüb

08 / 11 / 2025, 17:45

Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan liderləri birgə nahar ediblər

08 / 11 / 2025, 17:19

Rəcəb Tayyib Ərdoğan 8 Noyabr – Zəfər Günü ilə bağlı paylaşım edib

08 / 11 / 2025, 16:48

Türkiyə Prezident Administrasiyası Bakıdakı hərbi paraddan görüntülər paylaşıb

08 / 11 / 2025, 16:26

İlham Əliyev hərbi paradla bağlı paylaşım edib

08 / 11 / 2025, 16:22

Bakıda Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümünə həsr olunmuş Hərbi parad keçirilib - YENİLƏNİB 4

08 / 11 / 2025, 16:03

Malayziya səfirliyi Azərbaycanı təbrik edib

08 / 11 / 2025, 15:59

Günün aktual mövzusu: “Ənənəvi”, yoxsa “Rəqəmsal” reklamlara üstünlük verilir?

08 / 11 / 2025, 15:09

Xəzər dənizində zəlzələ olub

08 / 11 / 2025, 14:52
Bütün xəbərlər