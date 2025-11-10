 “Tofaş”la avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

“Tofaş”la avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edilib

10:23 - Bu gün
“Tofaş”la avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edilib

Nizami RPİ-nin DYP Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən rayon ərazisində sürücülük hüququ olmadan avtoxuliqanlıq hərəkətləri edərək ictimai asayişi nümayişkaranə şəkildə pozan və digər hərəkət iştirakçılarına ciddi təhlükə yaradan “Tofaş” markalı, 10-ST-665 dövlət qeydiyyat nişanlı nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü Tural İbrahimov saxlanılıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə DİN məlumat yayıb.

Bildirilib ki, T. İbrahimov idarə etdiyi avtomobillə intizamsızlıq edərək yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozub və etdiyi avtoxuliqanlıq hərəkətlərini “TikTok” sosial şəbəkəsində paylaşıb.

Sürücü barəsində inzibati qaydada protokol tərtib olunaraq baxılması üçün aidiyyəti üzrə rayon məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə T. İbrahimovun sürücülük hüququ 1 il müddətində məhdudlaşdırılmaqla o, 20 sutka inzibati qaydada həbs edilib.

Paylaş:
46

Aktual

Rəsmi

Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan liderləri birgə nahar ediblər

Siyasət

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Atatürkün vəfatının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Siyasət

Rəcəb Tayyib Ərdoğan 8 Noyabr – Zəfər Günü ilə bağlı paylaşım edib

Siyasət

Türkiyə Prezident Administrasiyası Bakıdakı hərbi paraddan görüntülər paylaşıb

Cəmiyyət

Yol polisi bayram günləri ilə əlaqədar sürücülərə müraciət edib

Bakıda balta ilə arvadını öldürən kişi özünü asdı

Ağdaş rayonunda zəlzələ baş verib

“Tofaş”la avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edilib

Redaktorun seçimi

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

“Bu, son 30 ildə fərqli formatda keçirilən ilk görüş idi” – İrəvan görüşündən gələn baş redaktor ilə MÜSAHİBƏ

Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri nümayəndələrinin Yerevanda ikitərəfli dəyirmi masası baş tutub

Sizin üçün xəbərlər

“Prezidentin bu fikri elmə ideoloji və mənəvi ölçü gətirir” – Deputatdan ŞƏRH

İlham Əliyev: Yaxın bir neçə ay ərzində geoloji kəşfiyyat işləri ilə bağlı bizə çox yaxşı xəbərlər gələcək

Zəfər günü hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

“McDonald's Azərbaycan” və DSMF şəhid övladlarının iştirakı ilə teatr tamaşası təşki edib - FOTO

Son xəbərlər

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Atatürkün vəfatının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 11:36

Yol polisi bayram günləri ilə əlaqədar sürücülərə müraciət edib

Bu gün, 11:10

Bakıda balta ilə arvadını öldürən kişi özünü asdı

Bu gün, 11:01

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş bahalaşır

Bu gün, 10:48

Ağdaş rayonunda zəlzələ baş verib

Bu gün, 10:43

“Tofaş”la avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edilib

Bu gün, 10:23

İmişlidə hamilə qadın xəstəxanada ölüb

Bu gün, 10:15

Xəzər dənizində zəlzələ baş verib

Bu gün, 10:02

Kamaləddin Qafarov: “Dövlət bayrağı milli birlik və həmrəylik rəmzidir”

09 / 11 / 2025, 11:00

“PAŞA Holding” Zəfər Günü münasibətilə şəhid övladlarına bayram sovqatları çatdırır - FOTO

08 / 11 / 2025, 20:15

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Zəfər Günü münasibətilə paylaşım edib

08 / 11 / 2025, 18:00

Siyəzəndə 17 yaşlı yeniyetmə itkin düşüb

08 / 11 / 2025, 17:45

Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan liderləri birgə nahar ediblər

08 / 11 / 2025, 17:19

Rəcəb Tayyib Ərdoğan 8 Noyabr – Zəfər Günü ilə bağlı paylaşım edib

08 / 11 / 2025, 16:48

Türkiyə Prezident Administrasiyası Bakıdakı hərbi paraddan görüntülər paylaşıb

08 / 11 / 2025, 16:26

İlham Əliyev hərbi paradla bağlı paylaşım edib

08 / 11 / 2025, 16:22

Bakıda Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümünə həsr olunmuş Hərbi parad keçirilib - YENİLƏNİB 4

08 / 11 / 2025, 16:03

Malayziya səfirliyi Azərbaycanı təbrik edib

08 / 11 / 2025, 15:59

Günün aktual mövzusu: “Ənənəvi”, yoxsa “Rəqəmsal” reklamlara üstünlük verilir?

08 / 11 / 2025, 15:09

Xəzər dənizində zəlzələ olub

08 / 11 / 2025, 14:52
Bütün xəbərlər