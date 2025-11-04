 5 gün 5 gecə tarixi endirimlər olacaq | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

5 gün 5 gecə tarixi endirimlər olacaq

11:00 - Bu gün
5 gün 5 gecə tarixi endirimlər olacaq

"Tamstore" marketlər şəbəkəsi 5-9 noyabr tarixi aralığında “5 gün, 5 gecə tarixi endirimlər” sloqanı ilə bütün mağazalarında gündəlik təlabat məhsullarında xüsusi endirimlər təklif edəcək.

Endirimdə sümüklü dana döş əti 1 kiloqramı 12.99 manat, Hicaz təzə toyuq paket 1 kiloqram 4.55 manat, banan 1.99 manat, Pegah kərə yağı 1 kq 12.98 manat, Leya günəbaxan yağı 1 litr 2.98 manat, Tajdar Hindistan basmati düyü kisə 2 kiloqram 5.98 manat, Riçard çay 90 qram 1.74 manat, Ariel 3 kiloqram 9.48 manat olacaq. Qeyd edək ki, bu özəl kampaniya zamanı 300 çeşid gündəlik tələbat məhsulu 60 %-ə qədər endirimlə təklif olunacaq.

Bu endirimlərlə paralel “Ninja Qiymətləri Bölür” kampaniyası çərçivəsində 4000 çeşid məhsul - ət, toyuq, süd məhsulları, meyvə və tərəvəz, düyü və bakliyyat, kolbasa və sosislər, kərə yağı, şirniyyatlar, içkilər, təmizlik vasitələri, gigiyenik vasitələr və s.-də müxtəlif faizli endirimlər olacaq. Endirimlər barədə məlumatı şirkətin sosial şəbəkələrindən izləyə bilərsiniz.

Qeyd edək ki, Tamstore marketlər şəbəkəsi 2023-cü ildə fəaliyyətə başlayıb. 2025-ci ilin sonuna Bakı və Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində mağaza sayını 100-ə çatdırmağı palnlaşdırıb. Bundan başqa şirkət 2026-cı ilə daha 100 market açaraq, filial sayını 200-ə çatdıracaq. Hal-hazırda 4000 nəfər əməkdaşı olan şirkət, 2026-cı il üçün əlavə olaraq 4000 yeni iş yeri açmağı planlaşdırır.

Reklam hüququnda

