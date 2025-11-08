 Siyəzəndə 17 yaşlı yeniyetmə itkin düşüb | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Siyəzəndə 17 yaşlı yeniyetmə itkin düşüb

17:45 - Bu gün
Siyəzəndə 17 yaşlı yeniyetmə itkin düşüb

Siyəzəndə 17 yaşlı yeniyetmə itkin düşüb.

1news.az-ın APA-ya istinadən xəbərinə görə, DİN-in Quba regional qrupundan bildirilib ki, rayon sakini, 2008-ci il təvəllüdlü Bəşirov Sənan Bəşir oğlu avqustun 16-da yaşadığı evdən çıxaraq bir daha geri qayıtmayıb.

Şəkildə gördüyünüz şəxsi tanıyanlardan, eləcə də barəsində məlumatı olanlardan DİN-in “102” Xidməti Zəng Mərkəzinə və ya Siyəzən RPŞ-nin “+994 23 304 02 21”, “+994 50 663 43 99” nömrələrinə məlumat vermələri xahiş olunur.

