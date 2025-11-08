 “PAŞA Holding” Zəfər Günü münasibətilə şəhid övladlarına bayram sovqatları çatdırır - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

“PAŞA Holding” Zəfər Günü münasibətilə şəhid övladlarına bayram sovqatları çatdırır - FOTO

20:15 - Bu gün
“PAŞA Holding” Zəfər Günü münasibətilə şəhid övladlarına bayram sovqatları çatdırır - FOTO

“PAŞA Holding” və “Bravo” supermarketlər şəbəkəsi “Vətən əmanətlərin keşiyindədir” layihəsi çərçivəsində şəhid ailələrinə Zəfər Günü münasibəti ilə bayram sovqatları çatdırıb.

2023-cü ildən etibarən “PAŞA Holding” 44 günlük Vətən Müharibəsində şəhid olan qəhrəmanlarımızın 18 yaşadək olan övladları üçün sosial dəstək proqram həyata keçirir. Proqram çərçivəsində, Yeni il, Novruz Bayramı, Qurban Bayramı, Ramazan Bayramı və Zəfər günü münasibətilə şəhid övladı olan ailələrə “PAŞA Holding” və “Bravo” supermarketlər şəbəkəsi tərəfindən bayram sovqatları təqdim olunur.

Zəfər Gününün beşinci ildönümü münasibəti ilə təqdim edilən sovqatlar noyabr ayının əvvəlindən Bravo supermarketlər şəbəkəsi tərəfindən “Regional İnkişaf” İctimai Birliyinin könüllülərinin dəstəyi ilə sözügedən şəhid ailələrinə çatdırılmaqdadır. Bayram sovqatlarına müxtəlif ərzaq məhsulları daxildir.

Qeyd edək ki, 2024-cü ildən cari proqrama antiterror tədbirləri zamanı şəhid olan şəxslərin övladları da əlavə edilib. Hazırda layihə 44 günlük Vətən Müharibəsində, zəfərdən sonra və sentyabr təxribatları, antiterror tədbirləri zamanı şəhid olan şəxslərin ümumilikdə 1000-dən çox ailəsini, 2000-dən çox övladını əhatə edir.
Xatırladaq ki, cari proqrama təhsil və səhiyyə sahələri daxildir.

Paylaş:
60

Aktual

Rəsmi

Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan liderləri birgə nahar ediblər

Siyasət

Rəcəb Tayyib Ərdoğan 8 Noyabr – Zəfər Günü ilə bağlı paylaşım edib

Siyasət

Türkiyə Prezident Administrasiyası Bakıdakı hərbi paraddan görüntülər paylaşıb

Rəsmi

İlham Əliyev hərbi paradla bağlı paylaşım edib

Cəmiyyət

“PAŞA Holding” Zəfər Günü münasibətilə şəhid övladlarına bayram sovqatları çatdırır - FOTO

Siyəzəndə 17 yaşlı yeniyetmə itkin düşüb

Bakıda Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümünə həsr olunmuş Hərbi parad keçirilib - YENİLƏNİB 4

Günün aktual mövzusu: “Ənənəvi”, yoxsa “Rəqəmsal” reklamlara üstünlük verilir?

Redaktorun seçimi

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

“Bu, son 30 ildə fərqli formatda keçirilən ilk görüş idi” – İrəvan görüşündən gələn baş redaktor ilə MÜSAHİBƏ

Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri nümayəndələrinin Yerevanda ikitərəfli dəyirmi masası baş tutub

Sizin üçün xəbərlər

5 gün 5 gecə tarixi endirimlər olacaq

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda“Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” fotosərgisi açılıb - FOTO

İlham Əliyev: Yaxın bir neçə ay ərzində geoloji kəşfiyyat işləri ilə bağlı bizə çox yaxşı xəbərlər gələcək

Ağıllı investisiya - Premium mənzillər

Son xəbərlər

“PAŞA Holding” Zəfər Günü münasibətilə şəhid övladlarına bayram sovqatları çatdırır - FOTO

Bu gün, 20:15

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Zəfər Günü münasibətilə paylaşım edib

Bu gün, 18:00

Siyəzəndə 17 yaşlı yeniyetmə itkin düşüb

Bu gün, 17:45

Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan liderləri birgə nahar ediblər

Bu gün, 17:19

Rəcəb Tayyib Ərdoğan 8 Noyabr – Zəfər Günü ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 16:48

Türkiyə Prezident Administrasiyası Bakıdakı hərbi paraddan görüntülər paylaşıb

Bu gün, 16:26

İlham Əliyev hərbi paradla bağlı paylaşım edib

Bu gün, 16:22

Bakıda Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümünə həsr olunmuş Hərbi parad keçirilib - YENİLƏNİB 4

Bu gün, 16:03

Malayziya səfirliyi Azərbaycanı təbrik edib

Bu gün, 15:59

Günün aktual mövzusu: “Ənənəvi”, yoxsa “Rəqəmsal” reklamlara üstünlük verilir?

Bu gün, 15:09

Xəzər dənizində zəlzələ olub

Bu gün, 14:52

Türkiyə Prezidenti: Azərbaycanla birliyimiz daha da güclənəcək

Bu gün, 14:43

Şahbaz Şərif: Torpaqların azadlığı uğrunda mübarizədə Pakistan Azərbaycanın yanında qaya kimi dayandı

Bu gün, 14:28

Pakistan Baş naziri: JF-17 qırıcılarının səsinə qərq olan Bakı səmasını seyr etmək qürurvericidir

Bu gün, 14:17

Ərdoğan: Vətən müharibəsi Asiya və Avropadakı geopolitik reallıqları da dəyişdi

Bu gün, 14:14

Ərdoğan: Şəhidlərimizin bir-birinə qarışan qanları üzərində yüksələn hürriyyət sancağı Qarabağda dalğalanır

Bu gün, 14:11

Türkiyə Prezidenti: Bu gün Qarabağın hər qarışında inkişaf, sülh, rifah və azadlıq var

Bu gün, 14:09

Ərdoğan: Zəfər Gününün 5-ci ildönümündə Azərbaycanda olmaqdan xoşbəxtəm

Bu gün, 14:02

Prezident: Bu gün Azərbaycan iqtisadi cəhətdən heç bir ölkədən asılı deyil

Bu gün, 13:52

İlham Əliyev: Azərbaycan heç vaxt işğalla barışmaq fikrində deyildi

Bu gün, 13:50
Bütün xəbərlər