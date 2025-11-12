 Süni İntellekt dövründə kitabxanalar: Niyə kitablar hələ də aktualdır? – VİDEOREPORTAJ | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
1news TV

Süni İntellekt dövründə kitabxanalar: Niyə kitablar hələ də aktualdır? – VİDEOREPORTAJ

12:18 - Bu gün
Süni İntellekt dövründə kitabxanalar: Niyə kitablar hələ də aktualdır? – VİDEOREPORTAJ

Süni intellekt və rəqəmsal texnologiyaların sürətlə inkişaf etdiyi dövrdə kitabxanaların cəmiyyətdəki rolu dəyişir, lakin aktuallığını itirmir.

1news.az-ın əməkdaşları M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasına baş çəkərək, ənənəvi bilik məkanlarının yeni reallıqlara necə uyğunlaşdığını həm görmək, həm də sizlərə göstərməyə çalışıb.

Məlumatın demək olar ki, bir kliklə əldə oluna bildiyi dövrdə kitabxanalar hələ də diqqəti toplamaq, materiala dərindən dalmaq və yoxlanılmış mənbələrlə işləmək üçün nadir məkanlar olaraq qalır. Onlar artıq sadəcə kitabxana deyil, insanın prosesin əsas iştirakçısı olduğu bilik, tədqiqat və təhsil mərkəzlərinə çevrilir.

“Hazırda gündəlik olaraq təxminən 700–800 nəfər ziyarətçimiz olur, həftəsonları bu rəqəm 1000–1200-ə çatır. Ay ərzində isə kitabxananı təxminən 25–30 min nəfər ziyarət edir,” — deyə əməkdaşlardan biri bildirdi. Onun sözlərinə görə, oxucuların sayında artım xüsusilə son bir ildə nəzərə çarpır. Bunun səbəblərindən biri də işə qəbul zamanı tələblərlə bağlıdır: çoxları imtahanlara hazırlaşmaq üçün kitabxanaya gəlir. Bundan əlavə, kitabxana məktəblilər və tələbələr arasında da populyardır, onlar onu təhsil üçün istifadə edirlər.

Həqiqətən də, hətta iş günlərində belə M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası dolub-daşır. Ziyarətçilər masaları tutur, kitab oxuyur və çap materialları ilə işləyir. Kitabxanada xüsusi yer nadir kitablar və arxiv materialları şöbəsinə ayrılıb. Burada orijinal nəşrlər, nadir kitablar, sənədlər və arxiv materialları saxlanılır ki, onları demək olar ki, internetdən tapmaq mümkün deyil. Bu zona həm tədqiqatçılar, həm də unikal mənbələrə çıxışın vacib olduğu tələbələr üçün çox aktualdır.

Kitabxana istifadə təcrübəsi ilə oxucular da paylaşdılar: “Biz hər gün buraya gəlirik, çalışırıq və lazım olan materialları axtarırıq. Süni intellekt işi sürətləndirir, amma çox mənbələri onlayn tapmaq mümkün deyil. Burada isə məlumatı özümüz axtarmaq və analiz etmək daha effektiv olur,” — deyə onlar bildirdilər.

Kitabxananın ziyarəti açıq şəkildə göstərir ki, insan faktoru hələ də əsasdır. Böyük məlumat dəstlərini sürətlə işləyə bilən süni intellektin rahatlığına baxmayaraq, məhz kitabxana məlumatla işləmə mədəniyyətini, axtarma, analiz etmə, mənbələri yoxlama və öz nəticələrini çıxarma bacarığını formalaşdırır. Bir çox oxucu üçün bu, sadəcə biliklərə tez çıxışdan daha dəyərli bir vərdişə çevrilir.

Bundan əlavə, kitabxana mühüm sosial funksiyanı yerinə yetirir. O, fərqli yaş, maraq və peşəyə malik insanları birləşdirir. Kitabxana məkanında tələbələr bilik mübadiləsi aparır, məktəblilər isə müəllimlər tapır, böyüklər isə unikal kolleksiyalardan istifadə edərək layihələr üzərində işləyirlər. Belə canlı informasiya və təcrübə mübadiləsini rəqəmsal alətlər tam əvəz edə bilməz.

Beləliklə, M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası ənənəvi bilik institutlarının müasir dünyaya necə uyğunlaşdığının nümunəsidir və aktuallığını qoruyur. O, göstərir ki, kitabxanalar yox olmayacaq, əksinə çevik, hibrid məkanlara çevriləcək; burada texnologiyalar insana xidmət edəcək, bilik isə əsas resurs olaraq qalacaq.

Daha ətraflı VİDEOREPORTAJDA:

Cəmilə Sucəddinova

Foto+video: Nadir İbrahimli

Paylaş:
78

Aktual

Rəsmi

Prezident yeni səlahiyyətli nümayəndə və icra başçılarını qəbul edib - FOTO

Siyasət

Ərdoğan: “Gürcüstan və Azərbaycanın bütün imkanları qəhrəmanlarımız üçün səfərbər edilib”

Rəsmi

Qaxa yeni icra başçısı təyin olunub

Cəmiyyət

Gürcüstanda qəzaya uğrayan Türkiyə təyyarəsinin qara qutusu tapılıb

1news TV

Süni İntellekt dövründə kitabxanalar: Niyə kitablar hələ də aktualdır? – VİDEOREPORTAJ

“O uşaq mənim qəhrəmanımdır” - Qazilər müharibə xatirələrindən danışdılar - VİDEOMÜSAHİBƏ

“Bir amal, iki mahnı, üç ürək”: “İgid əsgər” və “Cənab leytenant” – VİDEOMÜSAHİBƏ

“Gəncliyimdə qızlara şeir yazırdım, amma sonradan sədaqəti təbliğ etdim” - Xalq şairindən səmimi etiraf - VİDEOMÜSAHİBƏ

Redaktorun seçimi

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

“Bu, son 30 ildə fərqli formatda keçirilən ilk görüş idi” – İrəvan görüşündən gələn baş redaktor ilə MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Süni İntellekt dövründə kitabxanalar: Niyə kitablar hələ də aktualdır? – VİDEOREPORTAJ

“O uşaq mənim qəhrəmanımdır” - Qazilər müharibə xatirələrindən danışdılar - VİDEOMÜSAHİBƏ

Son xəbərlər

XTQ mənsublarının xüsusi tibb hazırlığı kursunun açılışı olub

Bu gün, 17:45

Ərdoğan: “Gürcüstan və Azərbaycanın bütün imkanları qəhrəmanlarımız üçün səfərbər edilib”

Bu gün, 17:39

Azərbaycan Çin şirkəti ilə 100 MVt gücündə günəş enerjisi layihəsi üzrə İcra Müqaviləsi imzalayıb

Bu gün, 17:26

Abşeron suvarma kanalında baş vermiş balıq tələfatı ilə bağlı monitorinqlər aparılır

Bu gün, 17:21

Beyləqanda itkin kimi axtarılan qadının sümükləri tapılıb

Bu gün, 17:18

Azərbaycan ilə Bosniya və Herseqovina arasında hərbi əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub

Bu gün, 16:43

Xətaidə qəza baş verdi, svetofor yararsız vəziyyətə düşdü

Bu gün, 16:23

ASCO gəmiləri ilə maye və quru yük daşımalarında 17 faiz artım qeydə alınıb

Bu gün, 16:13

Zığ–Hövsan kanalizasiya kollektorunun inşasına başlanılıb - FOTO

Bu gün, 16:06

Zabit kursunu bitirən ali təhsilli müddətli hərbi qulluqçulara leytenant hərbi rütbəsi veriləcək

Bu gün, 15:34

Zabitlərin dinc dövrdəki həqiqi hərbi xidmət müddəti 6 ay azaldılır

Bu gün, 15:15

Qaxa yeni icra başçısı təyin olunub

Bu gün, 15:06

“Bəzi məmurlar ancaq öz ciblərini güdərək qanunsuz varlanmaya üstünlük verirlər”

Bu gün, 14:49

İlham Əliyev: Bölgələrimizdə əsas infrastruktur layihələri demək olar ki, başa çatıb

Bu gün, 14:48

Estetik mərkəzdə yol verilən qanunsuzluqlarla bağlı cinayət işi başlanıb

Bu gün, 14:41

Prezident yeni səlahiyyətli nümayəndə və icra başçılarını qəbul edib - FOTO

Bu gün, 14:40

Gürcüstanda qəzaya uğrayan Türkiyə təyyarəsinin qara qutusu tapılıb

Bu gün, 14:17

Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Bu gün, 14:15

Vüqar Novruzov Göygölə icra başçısı təyin olundu

Bu gün, 14:11

Elşən Həsənli Kürdəmir Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilib

Bu gün, 14:09
Bütün xəbərlər