 Kiberpolis qanunsuz onlayn qumar oyunlarda aktiv iştirak edən şəxslərə qarşı əməliyyatlar keçirib - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Kiberpolis qanunsuz onlayn qumar oyunlarda aktiv iştirak edən şəxslərə qarşı əməliyyatlar keçirib - VİDEO

Qafar Ağayev15:05 - Bu gün
Kiberpolis qanunsuz onlayn qumar oyunlarda aktiv iştirak edən şəxslərə qarşı əməliyyatlar keçirib - VİDEO

DİN Kibercinayətkarlıqla Mübarizə Baş İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən sosial şəbəkələrdə onlayn qanunsuz qumar və mərc oyunlarının təşkilinə qarşı mübarizə davam etdirilir.

1news.az xəbər verir ki, kiberpolisin həyata keçirdiyi növbəti əməliyyat-texniki tədbir nəticəsində qanunsuz onlayn qumar və mərc platformalarına ölkə ərazisində mövcud olan hüquq qaydalarına zidd olaraq qoşulan istifadəçilər müəyyən ediliblər.

“Pinup”, “Mostbet”, “Xbet”, “Chcplay”, “fastloto” və digər bu kimi qanunsuz onlayn qumar saytlarına mütəmadi daxil olan, eləcə də həmin oyunlarda iştirak edən Zahid Abdullayev, Rahib Kərimov, Ramin Hüseynov, Nihat İsrafilov, Gülməmməd Əzimov, İlqar Hüseynov, o cümlədən daha 14 nəfər müəyyən edilib. Həmin şəxslər barəsində qanunauyğun tədbirlər görülüb.

Qeyd edilən qanunsuz mərc və qumar oyunları saytlarından istifadə edən digər şəxslərin də aşkar olunması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.

Bir daha vətəndaşları xaricdən idarə olunan və ölkə ərazisində qanunsuz hesab edilən qumar oyunlarında iştirakdan çəkinməyə çağırırıq. Bildiririk ki, qanunsuz onlayn qumar oyunlarının təşkili ilə yanaşı, həmin oyunlarda iştirak etmək də məsuliyyət yaradır. Xüsusi olaraq vurğulayırıq ki, qanunsuz mərc oyunları üzərindən qazanılan məbləği göndərmək adı ilə vətəndaşlardan bank kartı məlumatları tələb edilir. Belə olan təqdirdə isə həmin şəxslər kibertalama cinayətləri ilə üzləşə və bank hesablarında olan pul vəsaitlərini itirə bilərlər.

Paylaş:
419

Aktual

Rəsmi

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya və Rəqəmsal Analitika Sistemi yaradılır - FƏRMAN

İqtisadiyyat

Paytaxtda genişlənən avtobus zolaqları: Binəqədi şossesində hansı yeniliklər gözlənilir? - AÇIQLAMA

Cəmiyyət

Köhnəlmiş və aktuallığını itirmiş: KFC niyə müştərilərini itirir və “Raising Cane’s” kimi rəqiblərə uduzur?

Cəmiyyət

Ermənistan vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri Bakıda səfərdədirlər

Cəmiyyət

Agentlikdən ölümcül xəstəliyə səbəb olan uşaq qidası ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ

TESS-dən hədiyyə qazanmaq şansınızı qaçırmayın!

Milli Məclisin növbəti iclasının tarixi və gündəliyi açıqlandı - SİYAHI

“Azərxalça”nın Tiranada növbəti sərgisi baş tutub - FOTO

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

Suraxanıda üzərindən 10 kiloqram marixuana aşkarlanan narkokuryer saxlanılıb - VİDEO

Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan – Özbəkistan münasibətləri nümunəvi tərəfdaşlıq modelidir”

“Silk Way West Airlines” və “Azərpoçt” poçt və e-ticarət logistikasını gücləndirmək məqsədilə əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb

Yaşar Nurinin qızı vəfat edib

Son xəbərlər

Agentlikdən ölümcül xəstəliyə səbəb olan uşaq qidası ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:57

TESS-dən hədiyyə qazanmaq şansınızı qaçırmayın!

Bu gün, 16:52

Milli Məclisin növbəti iclasının tarixi və gündəliyi açıqlandı - SİYAHI

Bu gün, 16:51

Dubay aviaşousunda Hindistanın “Tejas” qırıcısı qəzaya uğrayıb

Bu gün, 16:39

“Azərxalça”nın Tiranada növbəti sərgisi baş tutub - FOTO

Bu gün, 16:32

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya və Rəqəmsal Analitika Sistemi yaradılır - FƏRMAN

Bu gün, 16:24

Gəncə və Göygölün bir sıra ticarət obyektlərində saxta alkoqollu içkilər aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 16:14

İsa Həbibbəyli: “Mərkəzi Elmi Kitabxana dünyanın 120 kitabxanasına qoşulub”

Bu gün, 15:52

Paytaxtda genişlənən avtobus zolaqları: Binəqədi şossesində hansı yeniliklər gözlənilir? - AÇIQLAMA

Bu gün, 15:49

Rəhman Hacıyev “AmCham Azərbaycan”-ın “Lead Talk” sessiyasında iştirak edib - FOTO

Bu gün, 15:25

Hərbi attaşelər Milli Aviasiya Akademiyasını ziyarət ediblər - FOTO

Bu gün, 15:09

Kiberpolis qanunsuz onlayn qumar oyunlarda aktiv iştirak edən şəxslərə qarşı əməliyyatlar keçirib - VİDEO

Bu gün, 15:05

Bakıda turizm şirkətindən 20 min manatlıq oğurluq edilib

Bu gün, 14:52

Binəqədidə hotelin işçilərinin ölümü ilə bağlı cinayət işi başlanılıb - ADLAR

Bu gün, 14:29

Bakıda xadimə çalışdığı evdən 50 min manatlıq qızıl oğurlayıb

Bu gün, 14:22

ETX: ölkə üzrə 859 kompüterin sistemi zərərli proqram təminatına yoluxub

Bu gün, 14:07

Növbəti köç karvanı Cəbrayılın Horovlu kəndinə çatıb

Bu gün, 13:49

Köhnəlmiş və aktuallığını itirmiş: KFC niyə müştərilərini itirir və “Raising Cane’s” kimi rəqiblərə uduzur?

Bu gün, 13:48

Bakıda 4 nəfəri cərəyan vuraraq öldürüb

Bu gün, 13:38

İrşad-da “Yaşıl Cümə” başladı - FOTO - VİDEO

Bu gün, 13:34
Bütün xəbərlər