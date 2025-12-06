Hikmət Hacıyev Qətərin dövlət naziri ilə Bakı və Doha arasında münasibətləri müzakirə edib
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Qətərin beynəlxalq əməkdaşlıq üzrə dövlət naziri Məryəm bint Əli bin Nasir Əl-Misnəd ilə görüşüb.
1news.az-ın məlumatına görə, Prezidentin köməkçisi bu barədə "X" səhifəsində yazıb.
Tərəflər ikitərəfli münasibətlərin inkişafı məsələlərini müzakirə ediblər.
Görüş zamanı tərəflər iki ölkə arasında qardaşlıq münasibətlərinin daha da gücləndirilməsi yollarını müzakirə edib və qarşılıqlı maraq doğuran sahələr üzrə əməkdaşlığı intensivləşdirmək barədə razılığa gəlib.
On the sidelines of @Dohaforum I was pleased to meet with H.E. @MANAlMisned Maryam bint Ali bin Nasser Al-Misnad, Minister of State for International Cooperation of the State of Qatar.
During the meeting we discussed how to further enhance the brotherly relations between our… pic.twitter.com/Ik7cfFJ90G — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) December 6, 2025