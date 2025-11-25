 İran vətəndaşlarından narkotik alan şəxslər tutulub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

İran vətəndaşlarından narkotik alan şəxslər tutulub

Qafar Ağayev11:59 - Bu gün
İran vətəndaşlarından narkotik alan şəxslər tutulub

DİN-in Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınması məqsədi ilə əməliyyatlar davam etdirilir. Abşeron və Qaradağ rayonlarında keçirilən növbəti tədbirlər zamanı 23 yaşlı Əkbər Alızadə və 36 yaşlı Rahib Məmmədov saxlanılıblar.

APA DİN-ə istinadən xəbər verir ki, onlardan 10 kiloqrama yaxın tərkibinə zərərli maddələr əlavə edilmiş marixuana və 2600 ədəd psixotrop tərkibli metadon həbi aşkarlanıb.

Saxlanılanların şəxsiyyəti istintaqla araşdırılan İran vətəndaşları ilə cinayət əlaqəsinə girərək narkotikləri əldə etdikləri və satış məqsədi ilə əvvəlcədən təyin olunan nöqtələrə yerləşdirməyi planlaşdırdıqları məlum olub.

Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb, əməliyyat-istintaq tədbirləri davam etdirilir.

Paylaş:
51

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin sədrini təbrik edib

Futbol

“Qarabağ” bu gecə “Napoli”ilə qarşılaşacaq

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər Şəhəri Günü münasibətilə paylaşım edib

Cəmiyyət

Bu gün Kəlbəcər Şəhəri Günüdür

Cəmiyyət

Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

Bir vəkilin fəaliyyətinə xitam verildi

Nazir müavini: AZAL-ın qəzaya uğrayan təyyarəsi ilə bağlı hesabat tam təqdim olunacaq

Bu gündən Bakının və Abşeronun bəzi ərazilərində su 4 günlük fasiləylə veriləcək

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Leyla Əliyeva və Alena Əliyeva Lənkəran Dövlət Universitetinin nəzdində yaradılmış Baytarlıq Klinikası ilə tanış olublar - FOTO

Şəmkirdə qəza nəticəsində xəsarət alanların vəziyyəti açıqlanıb

Yanğında tüstüdən zəhərlənənlərin son vəziyyəti açıqlandı

Son xəbərlər

Samirə Əfəndi: Ora düşmənlik etməyə yox, ölkəmi təmsil etməyə getmişdim - VİDEO

Bu gün, 13:13

Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

Bu gün, 12:39

Bir vəkilin fəaliyyətinə xitam verildi

Bu gün, 12:36

Nazir müavini: AZAL-ın qəzaya uğrayan təyyarəsi ilə bağlı hesabat tam təqdim olunacaq

Bu gün, 12:28

Bu gündən Bakının və Abşeronun bəzi ərazilərində su 4 günlük fasiləylə veriləcək

Bu gün, 12:23

Ələt qəsəbəsində gizlədilmiş narkotik vasitə aşkar edilib

Bu gün, 12:19

Kəlbəcərdə konsert və atəşfəşanlıq olacaq

Bu gün, 12:10

Azərbaycan və Maldiv adi pasportlara malik şəxsləri vizadan qarşılıqlı azad edib

Bu gün, 12:06

İran vətəndaşlarından narkotik alan şəxslər tutulub

Bu gün, 11:59

“ASAN Könüllüləri” Təşkilatına yeni sədr seçilib

Bu gün, 11:40

Bakıda ana 3 günlük körpəsini dənizə ataraq öldürüb

Bu gün, 11:29

İlham Əliyev Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin sədrini təbrik edib

Bu gün, 11:22

Milli Məclisin növbəti plenar iclası başlayıb

Bu gün, 11:14

“Övladımın əşyalarını verdilər, qan içindədir” - VİDEO

Bu gün, 11:02

Azərbaycan XİN Bosniya və Herseqovinanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 10:55

Sarı dənizdə ABŞ-yə məxsus PUA qəzaya uğrayıb

Bu gün, 10:45

Kamaləddin Qafarov: “Kəlbəcər yenidən inşa olunur”

Bu gün, 10:18

Emin Əmrullayev özbəkistanlı həmkarı ilə görüşüb

Bu gün, 10:02

Azərbaycan neftinin qiyməti yüksəlib

Bu gün, 09:48

“Qarabağ” bu gecə “Napoli”ilə qarşılaşacaq

Bu gün, 09:33
Bütün xəbərlər