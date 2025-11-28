 Xankəndidə silahlı təxribat planlaşdıran erməni əsilli sakinin məhkəməsi başlayır | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Xankəndidə silahlı təxribat planlaşdıran erməni əsilli sakinin məhkəməsi başlayır

Qafar Ağayev14:33 - Bu gün
Xankəndidə silahlı təxribat planlaşdıran erməni əsilli sakinin məhkəməsi başlayır

Xankəndidə terrorçuluq və digər xüsusilə ağır cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən şəxsin barəsində cinayət işi məhkəməyə göndərilib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluğun Mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, bu il sentyabrın 14-də Azərbaycan Respublikasının Xankəndi şəhəri ərazisində odlu silah və döyüş sursatlarından atəş açılmaqla partlayışla nəticələnən terrorçuluq edilməsi, habelə terrorçuluqla əlaqədar ikidən çox polis əməkdaşının qəsdən öldürülməsinə cəhd edilməsi və digər faktkar üzrə Baş Prokurorluğun İstintaq idarəsində Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri başlanmış cinayət işinin ibtidai istintaqı yekunlaşıb.

İstintaq tədbirlərilə, Xankəndi şəhərinin erməniəsilli sakini, 1967-ci il təvəllüdlü Karen Avanesyanın bir sıra xüsusilə ağır cinayətlər törətməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

Belə ki, K.Avanesyan ictimai təhlükəsizliyi pozmaq, əhali arasında vahimə yaratmaq məqsədilə, partlayışların törədilməsi, insanların öldürülməsi və digər ictimai təhlükəli nəticələrin baş verməsi ilə müşayiət olunan terrorçuluq əməli, habelə terrorçuluqla əlaqədar qəsdən adam öldürmə cinayətlərini törətmək məqsədilə Xankəndi şəhərinin ərazisində 2023-cü ilin sentyabr ayına kimi fəaliyyət göstərmiş qanunsuz silahlı birləşmələrdən qalmış odlu silah - “AKMS” markalı avtomat silahı, onun komplekt hissələrini, habelə çox sayda əl qumbaralarını əldə edib həmin şəhərin ərazisində gizlədərək uzun müddət saxlayıb, cinayətkar niyyətini həyata keçirmək üçün sentyabrın 14-də saat 07 radələrində yaşadığı sosial sığınacağı hər hansı bir səbəb bildirmədən tərk edib gizlətdiyi silah-sursatları götürərək atəşə hazır vəziyyətə gətirib, saat 09 radələrində yaşayış olmayan başqa bir evə girib mövqe tutmaqla polis əməkdaşlarının yaxınlaşmasını gözləyib, onun olduğu yeri müəyyənləşdirməyə çalışan polis əməkdaşlarının sayının çoxluğunu müşahidə etdikdən sonra qabaqcadan planlaşdırdığı terrorçuluq və çoxsaylı hakimiyyət nümayəndələrini öldürmək üçün şəraitin yetişdiyi qənaətinə gələrək gizləndiyi yerdən avtomat silahdan ona yaxınlaşan polis əməkdaşlarına nizamsız çoxsaylı atəşlər açıb, ardınca isə əl qumbaralarını polis əməkdaşlarının olduqları yerə ataraq partladıb.

Nəticədə 3 nəfər polis əməkdaşı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almış, hadisə yerindən təxliyyə edilərək zəruri tibbi yardımlar gösətirildiyindən həyatlarını xilas etmək mümkün olub.

Bundan başqa, qanunvericiliyin tələblərinə və edilən dəfələrlə xəbərdarlıqlara baxmayaraq, Karen Avanesyan hakimiyyət nümayəndələrinin qanuni tələblərinə tabe olmaqdan boyun qaçırdığı üçün polis əməkdaşları tərəfindən odlu silah tətbiq olunmaqla saxlanılıb, ardınca isə zəruri tibbi yardımlar göstərilməklə xəstəxanada müalicə edilib.

Cinayət işi üzrə toplanmış sübutlar əsasında Karen Avanesyan Cinayət Məcəlləsinin 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11 (xidməti vəzifəsini yerinə yetirməsi ilə əlaqədar ümumi təhlükəli üsulla iki və daha çox şəxsi terrorçuluqla əlaqədar qəsdən öldürməyə cəhd qəsdən adam öldürməyə cəhd), (qəsdən adam öldürməyə cəhd), 214.2.3 (odlu silahdan və silah qismində istifadə olunan predmetlərdən istifadə terrorçuluq törədildikdə), 228.1 (qanunsuz olaraq odlu silah, onun komplekt hissələrini, döyüş sursatını əldə etmə, saxlama və daşıma) və 315-ci (hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət göstərmə və zor tətbiq etmə) maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunub.

Karen Avanesyan barəsində ibtidai istintaq orqanının vəsatəti, ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurorun təqdimatı əsasında Xankəndi şəhər məhkəməsinin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Cinayət işi üzrə ibtidai istintaq tamamlanaraq baxılması üçün aidiyyəti üzrə Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib.

Paylaş:
149

Aktual

Cəmiyyət

Hikmət Hacıyev NATO-nun Baş Qərargahında olub - FOTO

Rəsmi

İlham Əliyev Si Cinpinə başsağlığı verib

Cəmiyyət

Xankəndidə silahlı təxribat planlaşdıran erməni əsilli sakinin məhkəməsi başlayır

Cəmiyyət

Azərbaycan “Yaradıcı Həftə”yə ev sahibliyi edir - FOTO

Cəmiyyət

Naxçıvanda hərbi vəzifəlilərlə növbəti təlim toplanışı keçirilib - VİDEO

Baksol yolunda məişət tullantıları yığılmış ərazidə yanğın söndürülüb

Dayə kimi çalışdığı evdən 60 min manatlıq qızıl oğurlayan şəxs tutulub

Azərbaycan və İsveç vergi inzibatçılığı sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

FHN taktiki-xüsusi təlim keçirib

Ədliyyə işçilərinin peşə bayramı qeyd edilib - FOTO

Ötən gün axtarışda olan 228 nəfər saxlanılıb

Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva Lənkəranda fermer təsərrüfatı ilə tanış olublar - FOTO

Son xəbərlər

Naxçıvanda hərbi vəzifəlilərlə növbəti təlim toplanışı keçirilib - VİDEO

Bu gün, 17:53

“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi Beynəlxalq Simpoziumda təmsil olunub - FOTO

Bu gün, 17:50

Baksol yolunda məişət tullantıları yığılmış ərazidə yanğın söndürülüb

Bu gün, 17:47

Dayə kimi çalışdığı evdən 60 min manatlıq qızıl oğurlayan şəxs tutulub

Bu gün, 17:36

Azərbaycan və İsveç vergi inzibatçılığı sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

Bu gün, 17:24

Dekabrda hava necə olacaq? - Aylıq proqnoz açıqlandı

Bu gün, 16:54

Azərbaycan “Yaradıcı Həftə”yə ev sahibliyi edir - FOTO

Bu gün, 16:33

Hikmət Hacıyev NATO-nun Baş Qərargahında olub - FOTO

Bu gün, 16:31

Azərbaycanın vergi orqanlarına oktyabrda 45 minə yaxın müraciət daxil olub

Bu gün, 16:19

İmişlidə üç məktəblinin ölümü ilə nəticələnən ağır qəzaya görə hökm oxundu

Bu gün, 16:02

AYNA dayanacaq məntəqələriylə əlaqədar səlahiyyətli qurum olacaq

Bu gün, 15:55

İlham Əliyev Si Cinpinə başsağlığı verib

Bu gün, 15:36

Azərbaycan millisinin oyunu əlverişsiz hava şəraitinə görə təxirə salınıb

Bu gün, 15:08

Azərbaycan Çinlə kapital bazarında əməkdaşlıq perspektivini müzakirə edib

Bu gün, 14:51

Xankəndidə silahlı təxribat planlaşdıran erməni əsilli sakinin məhkəməsi başlayır

Bu gün, 14:33

Rövşən Məhmudzadə: Gündə orta hesabla 20–25 min göndəriş gömrük nəzarətindən keçirilir

Bu gün, 13:56

AMB valyuta mübadiləsi xidməti göstərən 2 şirkətin vəzifəli şəxslərini cərimələyib

Bu gün, 13:31

Şənbə günü hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Bu gün, 13:10

Hava Nəqliyyatı vasitəsilə gündəlik yük axınları və onların nəzarət sistemi açıqlanıb

Bu gün, 12:51

Daha 48 nəfər Ağdamın Xıdırlı kəndinə köçürüldü

Bu gün, 12:41
Bütün xəbərlər