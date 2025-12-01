Göygöldə yanğın olub, tüstüdən zəhərlənən var
Göygöldə yanğın hadisəsi baş verib.
1news.az-ın APA-ya istinadən məlumatına görə hadisə rayon ərazisində qeydə alınıb.
Belə ki rayon ərazisindən yerləşən fərdi yaşayış evlərinin birində anidən yanğın baş verib. Dərhal hadisə yerinə FHN Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Göygöl rayon Dövlət Yanğından Mühafizə Hissəsinin yanğınsöndürmə texnikası və canlı qüvvəsi cəlb edilib.
Yanğın nəticəsində rayon sakini 1961-ci il təvəllüdlü İ.Hüseynova məxsus ümumi sahəsi 200kv.m olan 1 mərtəbəli kürsülü 4 otaqlı evin dəhlizində 1 ədəd divan yanıb, yüksək temperaturdan 3 ədəd plastik qapı və 1 ədəd pəncərə çərçivəsi qismən yanıb. Yanğın söndürülüb, ətraf ərazilər yanğından mühafizə olunub. Yanğın nəticəsində 1989-cu il təvəllüdlü A.Huseynova tüstüdən zəhərlənib. Zəhərlənən qadın xəstəxanaya yerləşdirilib. Ona yardım edilib, vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. Hadisə yerinə aidiyyəti qurumların əməkdaşları cəlb edilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.