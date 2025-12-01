 AXCP sədri Əli Kərimli həbs olundu - YENİLƏNİB | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

AXCP sədri Əli Kərimli həbs olundu - YENİLƏNİB

14:43 - Bu gün
AXCP sədri Əli Kərimli həbs olundu - YENİLƏNİB

Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının (AXCP) sədri Əli Kərimli barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.

1news.az-ın əldə etdiyi məlumata əsasən, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən saxlanılan AXCP sədri Əli Kərimli barəsində Səbail rayon Məhkəməsində təqdimata baxılıb.
Məhkəmə onun barəsində 2 ay 15 gün müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçib.
Əli Kərimliyə Cinayət Məcəlləsinin 278.1 (hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə, dövlətin konstitusiya quruluşunu zorla dəyişdirməyə yönələn hərəkətlər) maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb.

***

11:30

AXCP sədri Əli Kərimliyə ittiham elan olunub.

1news.az APA-ya istinadən verir ki, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən saxlanılan AXCP sədri Əli Kərimliyə AR Cinayət Məcəlləsinin 278.1 (hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə, dövlətin konstitusiya quruluşunu zorla dəyişdirməyə yönələn hərəkətlər) maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının ( AXCP) sədri Əli Kərimli və partiyanın Rəyasət Heyətinin üzvü Məmməd İbrahim barələrində aparılan araşdırma çərçivəsində DTX-də dindiriliblər.

Onların evində axtarış aparıldıqdan sonra onlar Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinə aparılıblar.

Məlumata görə, Əli Kərimlinin və Məmməd İbrahimin evindəki axtarış və dindirilmə Ramiz Mehdiyevin DTX-da istintaq olunan cinayət işi ilə əlaqədardır.

Paylaş:
207

Aktual

Cəmiyyət

AXCP sədri Əli Kərimli həbs olundu - YENİLƏNİB

Rəsmi

Azərbaycanla Ruanda arasında təhsil sahəsində saziş təsdiqlənib

Cəmiyyət

Ramiz Mehdiyevin oğlu fövqəladə hallar nazirinin müavini vəzifəsindən azad edildi

Müsahibə

“Burada bolşeviklər toplaşırdı” - Sovet ideologiyasını əks etdirən nişanələri qorumalıyıqmı? - MÜSAHİBƏ

Cəmiyyət

Nazirlik güzəştli şərtlərlə pensiya təyinatındakı yeniliklərə aydınlıq gətirib

Sumqayıtda yataqxanada yanğın olub

Aeroportlarda VİP salonlardan istifadə edənlərin əhatə dairəsi genişləndirilib

Gürcüstandan heyvan idxalına qoyulan məhdudiyyət aradan qaldırılıb

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

Xankəndidə silahlı təxribat planlaşdıran erməni əsilli sakinin məhkəməsi başlayır

Ötən gün 14 kq-dan çox narkotik aşkarlanıb

Növbəti köç karvanı Horovlu kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Növbəti növbəti diplomatik uğur - Azərbaycan UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinə üzv seçilib

Son xəbərlər

Nazirlik güzəştli şərtlərlə pensiya təyinatındakı yeniliklərə aydınlıq gətirib

Bu gün, 17:53

Sumqayıtda yataqxanada yanğın olub

Bu gün, 17:49

Aeroportlarda VİP salonlardan istifadə edənlərin əhatə dairəsi genişləndirilib

Bu gün, 17:41

Gürcüstandan heyvan idxalına qoyulan məhdudiyyət aradan qaldırılıb

Bu gün, 17:35

Türkiyəli aktyor Murat Cemcir reanimasiyaya yerləşdirildi

Bu gün, 17:31

Daha bir xəstəxanada sümük iliyi transplantasiyası həyata keçiriləcək

Bu gün, 17:23

Evlərdən elektrik naqili və velosiped oğurlayanlar saxlanıldı

Bu gün, 17:12

Göygöldə yanğın olub, tüstüdən zəhərlənən var

Bu gün, 16:52

31 nömrəli marşrutda istismar olunan bütün avtobuslar yenilənir

Bu gün, 16:48

Azercell-dən qış kampaniyası!

Bu gün, 16:40

“Nar”da həyəcan artır – 6-cı avtomobil səni gözləyir

Bu gün, 16:22

Qrant ayrılmış özəl bağçalara qeydiyyat başlayıb

Bu gün, 16:18

Azərbaycanla Ruanda arasında təhsil sahəsində saziş təsdiqlənib

Bu gün, 16:15

Ramiz Mehdiyevin oğlu fövqəladə hallar nazirinin müavini vəzifəsindən azad edildi

Bu gün, 16:01

Məmməd İbrahimli barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:53

Naxçıvan Muxtar Respublikasının səhiyyə naziri vəzifəsindən azad olunub

Bu gün, 15:48

Ov mövsümü başa çatıb

Bu gün, 15:29

“Burada bolşeviklər toplaşırdı” - Sovet ideologiyasını əks etdirən nişanələri qorumalıyıqmı? - MÜSAHİBƏ

Bu gün, 15:22

276 min manatlıq brend malların ölkəyə qanunsuz gətirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 15:01

AXCP sədri Əli Kərimli həbs olundu - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:43
Bütün xəbərlər