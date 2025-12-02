 Kimlər dövlət tərəfindən icbari tibbi sığorta olunacaq? - Nazirdən İZAH | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Kimlər dövlət tərəfindən icbari tibbi sığorta olunacaq? - Nazirdən İZAH

17:01 - Bu gün
Kimlər dövlət tərəfindən icbari tibbi sığorta olunacaq? - Nazirdən İZAH

Tibbi sığorta ilə bağlı qeyri-formal məşğul şəxslərin necə müəyyənləşdiriləcəyi açıqlanıb.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Milli Məclisin bu gün keçirilən iclasında “Azərbaycan Respublikasının 2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında” qanun layihəsinin ikinci oxunuşda müzakirəsi zamanı maliyyə naziri Sahil Babayev deyib ki, uşaqlar, pensiyaçılar, əlilliyi olanlar, əmək qabiliyyəti olmayan şəxslər, o cümlədən işsizlər dövlət tərəfindən icbari tibbi sığorta olunacaq.

Nazir qeyd eidb ki, növbəti ilin büdcəsində bu məqsəd üçün 900 milyon manat vəsait ayrılıb: "Bu, təqribən 7,3-7,5 milyon insanın sığorta haqqıdır. Əlavə olaraq, təqribən 2 milyon insanımız muzdlu əmək müqaviləsi ilə çalışır. Onların da sığortası əmək müqaviləsinin şərtlərinin uyğun olaraq işçi və işəgötürən tərəfindən qarşılanır. Fərdi sahibkarlarımızın da sığortası onlar tərəfindən qarşılanır. Yəni, minimum əhalinin 95%-i tibbi sığorta ilə tam şəkildə əhatə olunacaq. Kimlər əhatə dairəsindən kənarda qalır? Yalnız işləyən, gəliri olan, bu gəlirini gizlədən, qeyri-formal məşğul olan şəxslər kənarda qalır. Söhbət qeyri-formal məşğul şəxslərdən gedir. Qeyri-formal fəaliyyət göstərmək özü qanunvericiliklə qadağan edilib. Biz deyirik ki, yalnız qanunvericiliklə qadağan edilmiş şəkildə fəaliyyət göstərən insanlar sığortalarını özləri ödəyəcək. Bəs belələri necə müəyyən ediləcək? Xüsusi qaydalar olacaq, belələrinin müəyyən edilmə meyarları da elektron şəkildə olacaq. Fərdiləşmiş məlumat, təqdim olunan şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsi əsasında müəyyən ediləcək ki, bu insanlar hansı kateqoriyalara düşür. O kateqoriyaya düşməyən insanların da gəlirinin mənbəyi soruşulacaq. Onlar da sığortadan kənar qalmır. Əksinə, onlar üçün də imkan yaradılır ki, bir dəfə sığorta haqqı ödəməklə, istənilən məbləğdə olan tibbi xidmətdən yararlansınlar. Yəni, əksinə, təqdim olunan bu yenilik əhalimizin sosial sığorta ilə əhatə olunması istiqamətində növbəti, güzəştli və müsbət bir addımdır”.

Qeyd edək ki, “Tibbi sığorta haqqında” qanuna təklif edilən dəyişikliyə əsasən, qeyri-formal məşğulluğun təsir dairəsinə düşən şəxslər icbari tibbi sığorta üzrə sığortalı qismində özləri çıxış edəcəklər. Həmin şəxslər müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilən məbləğdə icbari tibbi sığorta üzrə sığorta haqları ödəyəcəklər. Qeyd edilən şəxslər tərəfindən sığorta haqqının ödəmək öhdəliyi təqvim ili ərzində yarandıqda, həmin şəxslər üçün sığorta haqqı 12-yə bölünməklə öhdəliyinin yarandığı ay da daxil olmaqla ilin sonunadək növbəti ayların sayına vurulmaqla hesablanacaq. Bu şəxslər tərəfindən sığorta haqqının ödənilməsi müddətləri pozulduqda, müəyyən olunmuş sığorta haqqının 10 faiz həcmində əlavə sığorta haqqı ödəyəcəklər.

Qeyri-formal məşğulluq Əmək Məcəlləsinə uyğun olaraq əmək müqaviləsi (kontrakt) və ya Mülki Məcəlləyə uyğun olaraq mülki hüquqi müqavilə bağlanılmadan müəyyən fəaliyyətin yerinə yetirilməsi, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq sahibkarlıq fəaliyyətinin və mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatına yararlı torpaqdan istifadənin rəsmiləşdirilmədən həyata keçirilməsi, eləcə də “Ailə kəndli təsərrüfatı haqqında” qanuna uyğun olaraq yerli özünüidarəetmə orqanlarında uçota durmadan ailə kəndli təsərrüfatının təşkili nəticəsində qazanc (gəlir) əldə edilməsidir.

Paylaş:
131

Aktual

Cəmiyyət

Kimlər dövlət tərəfindən icbari tibbi sığorta olunacaq? - Nazirdən İZAH

Cəmiyyət

Antiinhisar Agentliyi YDM-lərin lisenziya almasına rəy verilməsi ilə bağlı tələbləri açıqlayıb

Siyasət

Braziliyanın Azərbaycana həvalə etdiyi Paris Sazişinin Qlobal Qiymətləndirmə İcmalının mətni razılaşdırılıb

Cəmiyyət

Bakıda Azərbaycan-Türkiyə Yüksək Səviyyəli Hərbi Dialoq İclası keçirilib

Cəmiyyət

Sabah Xəzər rayonu və Sumqayıtda qaz olmayacaq

Deputat: Büdcədə təhsilə vəsaitlərin artırılması Azərbaycanın uzunmüddətli hədəflərinə tam uyğundur

Cəlilabadda ovçuluq təsərrüfatında yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

“Bakı Metropoliteni”ndə işçilər ixtisar olunur? - AÇIQLAMA

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan “Yaradıcı Həftə”yə ev sahibliyi edir - FOTO

“Villeroy & Boch” ilə Yeni il sehri! - FOTO

Şahin Mustafayev ilə Ermənistan rəsmiləri Qəbələdə müzakirələr ediblər

Xankəndidə silahlı təxribat planlaşdıran erməni əsilli sakinin məhkəməsi başlayır

Son xəbərlər

Sabah Xəzər rayonu və Sumqayıtda qaz olmayacaq

Bu gün, 18:09

Deputat: Büdcədə təhsilə vəsaitlərin artırılması Azərbaycanın uzunmüddətli hədəflərinə tam uyğundur

Bu gün, 17:50

Cəlilabadda ovçuluq təsərrüfatında yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:43

“Bakı Metropoliteni”ndə işçilər ixtisar olunur? - AÇIQLAMA

Bu gün, 17:26

“Avant Group” yayımlanan reportajlara münasibət bildirib

Bu gün, 17:20

Gələn il üçün Novruz, Ramazan və Qurban bayramları günləri müəyyən edilib

Bu gün, 17:13

Kimlər dövlət tərəfindən icbari tibbi sığorta olunacaq? - Nazirdən İZAH

Bu gün, 17:01

Bakıda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 16:53

Deputat: Ər-Riyadda keçirilən görüşlərdə Azərbaycanın islam həmrəyliyinə töhfəsi xüsusi vurğulanıb

Bu gün, 16:42

Sabunçu bazarı və bazarətrafı qida obyektlərində reyd keçirilib

Bu gün, 16:22

ABB-də gələcəyin bankçılığını qarşılayın – səsli süni intellekt köməkçisi ilə bank əməliyyatları!

Bu gün, 16:21

Bəzi ərazilərdə yağıntılı hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 16:17

Şəki mədəni və ekoturizmin mərkəzi kimi mövqelərini möhkəmləndirir

Bu gün, 16:00

Ötən ay Elm və Təhsil Nazirliyinə 24 minə yaxın müraciət daxil olub

Bu gün, 15:58

Ermənistan Qarabağla bağlı danışıqlar üzrə 13 sənəd dərc edib

Bu gün, 15:49

Azad edilmiş ərazilərdə daha 25 abidə inventarlaşdırılıb

Bu gün, 15:23

Gələn il Azərbaycanda Estoniyanın səfirliyi açılacaq

Bu gün, 15:05

Antiinhisar Agentliyi YDM-lərin lisenziya almasına rəy verilməsi ilə bağlı tələbləri açıqlayıb

Bu gün, 15:01

ƏÜO-da inspeksiya yoxlamaları zamanı bölmələrin fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib - VİDEO

Bu gün, 14:40

Braziliyanın Azərbaycana həvalə etdiyi Paris Sazişinin Qlobal Qiymətləndirmə İcmalının mətni razılaşdırılıb

Bu gün, 13:58
Bütün xəbərlər