ABŞ-nin briqada generalı Azərbaycana gəlib - FOTO

Qafar Ağayev11:18 - Bu gün
ABŞ-nin briqada generalı Azərbaycana gəlib - FOTO

ABŞ-nin briqada generalı Azərbaycana gəlib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi məlumat yayıb.

"ABŞ-ın Avropa Komandanlığının (EUCOM) Tərəfdaşlıq, Təhlükəsizlik, Əməkdaşlıq və Kütləvi Qırğın Silahlarının Qarşısının Alınması üzrə direktor müavini, briqada generalı Kris Makkininin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşları ilə birgə Vətən uğrunda canlarını qurban verənlərin xatirəsini ehtiramla anmaq üçün Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib", - məlumatda qeyd olunub.

