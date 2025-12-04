 Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

12:22 - Bu gün
Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bakıda və Abşeron yarımadasında dekabrın 5-də arabir yağış yağacağı, bəzi yerlərdə leysan xarakterli olacağı gözlənilir. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata əsasən, havanın temperaturu gecə 8-10, gündüz 11-14 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 769 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə 80-90 % təşkil edəcək.

Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən şərq rayonlarında leysan xarakterli olacağı ehtimalı var. Səhər yağıntılar tədricən kəsiləcək. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 5-10, gündüz 14-17 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 4-9 dərəcə isti olacaq.

Paylaş:
111

Aktual

Rəsmi

“AzerGold” QSC-nin Müşahidə Şurasının tərkibi dəyişib

Cəmiyyət

İlham Əliyev Birləşmiş Krallığın müdafiə üzrə dövlət nazirini qəbul edib

Cəmiyyət

Azərbaycanda ədəbiyyata dövlət dəstəyi: Elitarlıq çaları ilə praqmatizm

Cəmiyyət

Mirzə Qədim İrəvani “Xalq Əmanəti” layihəsinin 26-cı nəşrində - FOTO

Cəmiyyət

Leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Goranboyda yol qəzasında 2 nəfər xəsarət alıb

Mastercard açıq dövrəli nəqliyyat ödənişləri ilə Azərbaycanda mobilliyin gələcəyinə töhfə verir

“İvanovka” ticarət obyektində kərə yağının saxtalaşdırıldığı aşkar olunub - FOTO

Redaktorun seçimi

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Bakıda pəncərədən yıxılan 3 yaşlı uşaq xəstəxanaya yerləşdirilib

Şahin Mustafayev ilə Ermənistan rəsmiləri Qəbələdə müzakirələr ediblər

Xankəndidə silahlı təxribat planlaşdıran erməni əsilli sakinin məhkəməsi başlayır

Noyabrın son günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Son xəbərlər

Leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:35

Goranboyda yol qəzasında 2 nəfər xəsarət alıb

Bu gün, 16:23

Ceyhun Bayramov Kaya Kallas ilə görüşüb

Bu gün, 16:01

“AzerGold” QSC-nin Müşahidə Şurasının tərkibi dəyişib

Bu gün, 15:31

Mastercard açıq dövrəli nəqliyyat ödənişləri ilə Azərbaycanda mobilliyin gələcəyinə töhfə verir

Bu gün, 15:27

“İvanovka” ticarət obyektində kərə yağının saxtalaşdırıldığı aşkar olunub - FOTO

Bu gün, 15:16

Eldar Mansurovun oğlu yeni vəzifəyə təyin edildi

Bu gün, 14:44

Yasamalda avtomobil qaçıran şəxslər saxlanılıblar

Bu gün, 14:13

Lənkəranda istismar müddətini başa vurmuş iki körpü yenidən inşa edilir

Bu gün, 13:46

Bakıda evlərdən oğurluq edənlər saxlanılıb

Bu gün, 13:22

Narkotik vasitənin təsiri altında avtomobil idarə edən paytaxt sakini saxlanılıb

Bu gün, 13:07

Çində güclü zəlzələ olub

Bu gün, 12:52

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:22

Norm sement istehsalında emal olunmuş qazma şlamından istifadəni sınaqdan keçirib - FOTO

Bu gün, 12:19

AZAL uçuş cədvəlindəki mümkün dəyişikliklərə qarşı sığorta xidmətini istifadəyə verib

Bu gün, 12:10

İlham Əliyev Birləşmiş Krallığın müdafiə üzrə dövlət nazirini qəbul edib

Bu gün, 12:06

Mirzə Qədim İrəvani “Xalq Əmanəti” layihəsinin 26-cı nəşrində - FOTO

Bu gün, 12:05

Azərbaycanın “Olivea” zeytun yağı Rusiya Keyfiyyət Sisteminin testlərində lider markalar sırasında yer aldı

Bu gün, 11:58

“Yasamal” bazarı və “İnşaatçılar” metrostansiyası ətrafında qanunsuz küçə satışına qarşı reyd keçirilib

Bu gün, 11:51

Yağıntılı hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 11:19
Bütün xəbərlər