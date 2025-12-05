 İlham Əliyev Bakıda mədəni irs və qayıdış hüququ ilə bağlı keçirilən beynəlxalq konfrans iştirakçılarına müraciət edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

İlham Əliyev Bakıda mədəni irs və qayıdış hüququ ilə bağlı keçirilən beynəlxalq konfrans iştirakçılarına müraciət edib

09:31 - Bu gün
İlham Əliyev Bakıda mədəni irs və qayıdış hüququ ilə bağlı keçirilən beynəlxalq konfrans iştirakçılarına müraciət edib

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakıda "Mədəni irs və qayıdış hüququ: Ermənistandan didərgin salınmış azərbaycanlıların mədəni irsinin bərpası - ədalətə, barışığa və sülhə aparan yol kimi" mövzusunda keçirilən III Beynəlxalq Konfransın iştirakçılarına müraciət edib.

1news.az xəbər verir ki, müraciətdə deyilir:

"Hörmətli konfrans iştirakçıları!

Sizi “Mədəni irs və qayıdış hüququ: Ermənistandan didərgin salınmış azərbaycanlıların mədəni irsinin bərpası – ədalətə, barışığa və sülhə aparan yol kimi” mövzusuna həsr olunmuş III beynəlxalq konfransda ürəkdən salamlayıram.

Qədim dövlətçilik və mədəniyyət tarixinə malik Azərbaycan xalqı son iki əsrdə dəfələrlə məhrumiyyətlər, deportasiyalar və soyqırımları ilə üz-üzə qalmış, ermənilərin Azərbaycanın əzəli torpaqlarına köçürülməsindən sonra – 1905–1907, 1918–1921, 1948–1953 və 1987–1991-ci illərdə azərbaycanlılara qarşı törədilən qırğınlar və qanunsuz köçürmələr nəticəsində yüz minlərlə soydaşımız öz doğma yurdunu tərk edərək Azərbaycana sığınmışdır.

Ermənistan ərazisində yaşayan azərbaycanlıların dağlıq bölgələrdən daha isti iqlimi olan yerlərə zorla köçürülməsi, onların illərlə qurub-yaratdıqları mülkiyyətin mənimsənilməsi, maddi-mədəniyyət nümunələrinin ələ keçirilərək dağıdılması və özgəninkiləşdirilməsi bu gün mötəbər sənədlərlə sübuta yetirilən tarixi faktlardır.

Ermənistan tarixən Qərbi Azərbaycanda yaşamış azərbaycanlıların zəngin maddi və qeyri-maddi mədəni irsini, müqəddəs inanc yerlərini, qəbiristanlıqlarını öz ərazisindən Azərbaycan xalqının izlərini silmək məqsədilə zaman-zaman məhv etmişdir. Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı insanlıq əleyhinə cinayətlərinin beynəlxalq hüquq müstəvisində qiymətləndirilməsi üçün lazımi addımlar atılması və beynəlxalq ictimaiyyətin bu məsələdə bizə dəstəyi olduqca əhəmiyyətlidir.

Bu gün Ermənistandan zorla çıxarılmış azərbaycanlıların qayıdışının Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsində, Mülki və Siyasi Hüquqlar haqqında Beynəlxalq Paktda, Qaçqınların statusu haqqında Konvensiyada və digər mühüm beynəlxalq aktlarda təsbit olunmuş geriyə qayıdış hüququ çərçivəsində təmin edilməsi, eləcə də mədəni irsin bərpası və qorunması ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətin, o cümlədən BMT-nin ixtisaslaşmış qurumlarının iştirakı ilə prosesin başladılması üçün səylərin artırılması vacibdir. Çünki qayıdış hüququ insan hüquqlarının təməl prinsiplərindən biridir. Bu hüququn təmin edilməsi təkcə doğma yurda fiziki dönüş deyil, həm də toplumun mənəvi bütövlüyünün, mədəni irsinin və tarixi yaddaşının bərpası deməkdir.

Ermənistandakı Azərbaycan mədəni irsinin bərpası və qorunması Azərbaycan xalqının legitim tələbi olmaqla, ümumbəşəri dəyərlərə hörmət, düşmənçilik səhifəsinin qapanması, xalqlar arasında qarşılıqlı anlaşma üçün zəruridir.

Deportasiya və qırğınlardan birbaşa əziyyət çəkən insanları özündə birləşdirən Qərbi Azərbaycan İcmasının təmkinli, konstruktiv yanaşması, barışıq və dialoqa açıq olması, öz fəaliyyətini beynəlxalq hüquqa uyğun qurması, dövlətlərin ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə hörmət etməsi təqdir olunmalıdır.

2025-ci il avqustun 8-də Vaşinqtonda Amerika Birləşmiş Ştatlarının vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və Ermənistanın bir araya gəlməsi, Birgə Bəyannamənin imzalanması və sülh sazişi layihəsinin paraflanması hər iki xalqın gələcək birgəyaşayışının təmin olunması üçün ümid və inam yaradır.

İnanırıq ki, Qərbi Azərbaycan İcmasının sülhsevər üzvləri öz ata-baba yurdlarına qayıdacaq və xalqlarımız arasında mehriban qonşuluq münasibətləri yaranacaqdır.

Artıq beynəlxalq platformaya çevrilən bu ənənəvi beynəlxalq konfransın işinə uğurlar arzulayır, keçiriləcək müzakirələrin mədəni irsin qorunmasına və qayıdış hüququ barədə anlaşmaya, soydaşlarımızın doğma torpaqlarına təhlükəsiz və ləyaqətli şəkildə, sülh yolu ilə qayıdışına töhfə verəcəyinə, barışıq və sülhə aparan yolda mühüm addım olacağına əminliyimi bir daha vurğulayıram".

Paylaş:
141

Aktual

1news TV

Hikmət Hacıyev NATO-nun Cənubi Qafqazdakı Ofisinin rəhbəri ilə görüşüb

Cəmiyyət

Lökbatandakı yanğınla bağlı komitədən AÇIQLAMA

Cəmiyyət

Lökbatanda baş vermiş yanğınla bağlı cinayət işi başlanıb

Cəmiyyət

İlham Əliyev Bakıda mədəni irs və qayıdış hüququ ilə bağlı keçirilən beynəlxalq konfrans iştirakçılarına müraciət edib

Cəmiyyət

Lökbatandakı yanğınla bağlı komitədən AÇIQLAMA

“Cloudflare” istifadə edən bir çox veb resurslarında müvəqqəti dayanma baş verib

Dizayn ixtisasına qəbulla bağlı qabiliyyət imtahanlarında dəyişiklik edilib

Növbəti köç karvanı Cəbrayılın Horovlu kəndinə çatıb

Redaktorun seçimi

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

“Nar”da həyəcan artır – 6-cı avtomobil səni gözləyir

Salyanda baş verən yol qəzası nəticəsində xəsarət alan olub

Kimlər dövlət tərəfindən icbari tibbi sığorta olunacaq? - Nazirdən İZAH

Bakıda məktəbli infarktdan ölüb

Son xəbərlər

Lökbatandakı yanğınla bağlı komitədən AÇIQLAMA

Bu gün, 14:38

Hikmət Hacıyev NATO-nun Cənubi Qafqazdakı Ofisinin rəhbəri ilə görüşüb

Bu gün, 14:12

“Cloudflare” istifadə edən bir çox veb resurslarında müvəqqəti dayanma baş verib

Bu gün, 14:04

Dizayn ixtisasına qəbulla bağlı qabiliyyət imtahanlarında dəyişiklik edilib

Bu gün, 13:33

Növbəti köç karvanı Cəbrayılın Horovlu kəndinə çatıb

Bu gün, 13:27

Bakıda Azərbaycan və Belarus hərbi mütəxəssisləri görüşüb

Bu gün, 13:08

Əvvəllər quldurluq etdiyi üçün məhkum olunmuş şəxs bu dəfə 22 kq narkotiklə saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 12:43

İlham Əliyev Tailand kralını milli bayram münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 12:32

Yağış şənbə günü də davam edəcək - Proqrnoz

Bu gün, 12:27

Hərbi xidmətə çağırılan dövlət qulluqçuları üçün müavinət və imtiyaz müəyyənləşir

Bu gün, 12:12

Motodəbilqə taxmadan mopedi idarə edənlər cərimələnəcək

Bu gün, 11:49

Lökbatanda baş vermiş yanğınla bağlı cinayət işi başlanıb

Bu gün, 11:47

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər - YENİLƏNİB

Bu gün, 11:27

Mədəni sərvətləri ehtiyatsızlıqdan məhv edənlər 2 ilədək həbs ediləcək

Bu gün, 11:16

Bakıda 21 yaşlı qadın doğuş zamanı ölüb

Bu gün, 11:06

Azərbaycan Vaşinqtonda 31-ci Parlament Təhlükəsizlik Forumunda təmsil olunacaq

Bu gün, 10:59

Bakıda Azərbaycan-Gürcüstan Media Forumu keçirilir

Bu gün, 10:42

Ölkə ərazisində yağıntılı hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 10:38

FHN hava ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib - VİDEO

Bu gün, 10:31

DYP yağışlı hava ilə bağlı çağırış etdi

Bu gün, 10:16
Bütün xəbərlər