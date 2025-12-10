 Bakı–Bratislava birbaşa uçuşlarına start verilir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Bakı–Bratislava birbaşa uçuşlarına start verilir

15:38 - Bu gün
Bakı–Bratislava birbaşa uçuşlarına start verilir

Bakı–Bratislava birbaşa uçuşlarına start verilir.

Bu barədə 1news.az-a Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportundan bildirilib.

"Azərbaycan Hava Yolları" QSC-nin (AZAL) rəhbərliyi ilə Macarıstanın "Wizz Air" aviaşirkəti arasında Azərbaycan ilə Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələri arasında uçuş marşrutlarının genişləndirilməsi üzrə işçi görüşü keçirilib.

Görüşdə Bakı – Bratislava (Slovakiya) birbaşa reyslərinin açılması, habelə Buxarest (Rumıniya) və Varşava (Polşa) istiqamətlərinin marşrut şəbəkəsinə əlavə olunması məsələləri müzakirə edilib. Tərəflər, eyni zamanda "Wizz Air" uçuşlarının Azərbaycanın regional hava limanlarında icrası və mümkün bazalanma imkanlarını qiymətləndiriblər. Bu yanaşma regionlarda turizmin inkişafı, işgüzar mobilliyin genişləndirilməsi və beynəlxalq əlaqələrin gücləndirilməsi üçün yeni impuls yaradır.

Yaxın zamanda reyslərin icrasına başlanılması planlaşdırılır. İlk mərhələdə Bratislava, Buxarest və Varşava istiqamətlərində reyslərin icrası nəzərdə tutulur.

AZAL və "Wizz Air" aviaşirkəti yeni marşrutların açılması istiqamətində real irəliləyiş əldə edərək növbəti mərhələləri fəal şəkildə müzakirə etməyə davam edəcək. Məqsəd sərnişinlər üçün daha geniş, rəqabətqabiliyyətli və əlçatan marşrut şəbəkəsi yaratmaqla Azərbaycanın mülki aviasiya sektorunun regional və qlobal mövqelərini daha da möhkəmləndirməkdir.

Paylaş:
96

Aktual

Cəmiyyət

Bakı–Bratislava birbaşa uçuşlarına start verilir

Siyasət

Hikmət Hacıyev Benilüks ölkələri XİN-lərinin siyasi direktorları ilə görüşüb

Cəmiyyət

DTX: Xarici xüsusi xidmət orqanlarının tapşırığı ilə ağır cinayətlər törətmiş şəxslər saxlanılıb - VİDEO

Cəmiyyət

Bakı Kitab Mərkəzində “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” innovativ kitab layihəsinin təqdimatı keçirilib - ...

Cəmiyyət

Məktəblərdə istilik təchizatı ilə bağlı görülən işlər açıqlanıb

OKX Azərbaycan bazarı üçün avtomatlaşdırılmış P2P sifariş icrasını istifadəyə verdi

“Azərxalça” Bəhreyndə ilin ən böyük sərgisi “Mara'ee 2025”in iştirakçısı oldu - FOTO

Oğul anasının bank kartından oğurluq edib həyat yoldaşına pul göndərdi - Polis saxladı

Redaktorun seçimi

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Hikmət Hacıyev Qətər Əmirinin milli təhlükəsizlik üzrə müşaviri ilə görüşüb

Qar yağacağı ehtimalı var - XƏBƏRDARLIQ

Market və təmir sexindən oğurluq edən şəxslər saxlanılıblar

Avantürist cəhdlər, reallaşmayan xülyalar və miskin insanlar - Kamaləddin Qafarov

Son xəbərlər

Bakıda iki küçənin kəsişməsində mübahisəli vəziyyət aradan qaldırılacaq

Bu gün, 16:58

Məktəblərdə istilik təchizatı ilə bağlı görülən işlər açıqlanıb

Bu gün, 16:39

OKX Azərbaycan bazarı üçün avtomatlaşdırılmış P2P sifariş icrasını istifadəyə verdi

Bu gün, 16:23

“Azərxalça” Bəhreyndə ilin ən böyük sərgisi “Mara'ee 2025”in iştirakçısı oldu - FOTO

Bu gün, 16:11

Oğul anasının bank kartından oğurluq edib həyat yoldaşına pul göndərdi - Polis saxladı

Bu gün, 16:01

Kamaləddin Qafarov: “Mövcud münasibətlər Azərbaycanın Avropaya inteqrasiya xəttinə tam uyğun gəlir”

Bu gün, 15:52

Bakı–Bratislava birbaşa uçuşlarına start verilir

Bu gün, 15:38

Bakı, Sumqayıt, Abşeron rayonu və Naxçıvanda dekabrın pensiyaları ödənilib

Bu gün, 15:28

İrandan idxal edilən konfetdə uyğunsuzluq aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 14:54

Hikmət Hacıyev Benilüks ölkələri XİN-lərinin siyasi direktorları ilə görüşüb

Bu gün, 14:37

DTX: Xarici xüsusi xidmət orqanlarının tapşırığı ilə ağır cinayətlər törətmiş şəxslər saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 14:16

“Coincasa” 2025-ci il “Blooming New Year” Yeni il kolleksiyasını təqdim edir - FOTO

Bu gün, 13:51

Bakı Kitab Mərkəzində “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” innovativ kitab layihəsinin təqdimatı keçirilib - FOTO

Bu gün, 13:20

Anar Quliyev Serbiyanın sabiq Prezidenti Boris Tadiçlə WUF13 hazırlıqlarını müzakirə edib

Bu gün, 12:59

“Azerconnect Group” RSD sisteminə qoşulan ilk özəl telekommunikasiya şirkəti oldu

Bu gün, 12:52

Prezident Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Azərbaycan üzrə ticarət elçisini qəbul edib

Bu gün, 12:49

Narkotik vasitənin təsiri altında olan sürücü və sərnişinləri ifşa olunub

Bu gün, 12:43

Sabah fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir - PROQNOZ

Bu gün, 12:17

ADY Bakı-Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə reyslər təyin edir

Bu gün, 12:13

Astarada iki balıqçı dənizdə itkin düşüb - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:12
Bütün xəbərlər