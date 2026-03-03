ABŞ və İsrailin hərbi əməliyyatı nəticəsində İranda ölənlərin sayı açıqlanıb
1news.az xəbər verir ki, bu barəd Tasnim agentliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, ölkənin 153 yaşayış məntəqəsində 504 obyektə endirilən hava zərbələri zamanı 787 nəfər həyatını itirib. Hazırda zərər görmüş binalarda axtarış-xilasetmə əməliyyatları davam etdirilir.
Məlumatda yaralıların sayı ilə bağlı açıqlama verilməyib.
Qeyd edək ki, İran Qızıl Aypara Cəmiyyəti martın 2-də yaydığı əvvəlki hesabatda hücumlar nəticəsində 555 nəfərin öldüyünü bildirmişdi.
