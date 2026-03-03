 Azərbaycanda elektron siqaretlərə görə cərimələr təsdiqləndi | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Azərbaycanda elektron siqaretlərə görə cərimələr təsdiqləndi

13:01 - Bu gün
Azərbaycanda elektron siqaretlərə görə cərimələr təsdiqləndi

Azərbaycanda elektron siqaretlərin istifadəsi, idxalı, ixracı, istehsalı, topdan və pərakəndə satışı və satış məqsədilə saxlanılmasına görə cərimələr müəyyənləşdirilir.

1news.az xəbər verir ki, bu, Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında müzakirəyə çıxarılan İnzibati Xətalar Məcəlləsində təklif olunan dəyişiklikdə öz əksini tapıb.

Qanun layihəsinə əsasən, elektron siqaretlərin və onların komponentlərinin idxalı, ixracı, istehsalı, topdan və pərakəndə satışı və satış məqsədilə saxlanılmasına görə inzibati xətanın bilavasitə obyekti olmuş mallar müsadirə edilməklə,

- fiziki şəxslər 350 manatdan 500 manatadək məbləğdə;

- vəzifəli şəxslər 1 650 manatdan 2 200 manatadək məbləğdə;

- hüquqi şəxslər 4000 manatdan 5000 manatadək məbləğdə cərimə ediləcək.

Həmçinin dəyişikliyə əsasən, Azərbaycanda qadağan edilmiş yerlərdə, küçələrdə və digər ictimai yerlərdə elektron siqaretlərin istifadəsinə görə 30 manat məbləğində cərimə tətbiq olunacaq.

Qeyd edək ki, Azərbaycanda elektron siqaretlərin idxalı, ixracı, istehsalı, saxlanılması, satışı və istifadəsinə qadağa 2026-cı il aprelin 1-dən qüvvəyə minəcək.

Qanun layihəsi müzakirələrdən sonra üçüncü oxunuşda qəbul edilib.

Paylaş:
143

Aktual

Rəsmi

Bir sıra birinci instansiya məhkəmələrinə hakimlər təyin edilib - SİYAHI

İqtisadiyyat

Nazir: CQD uzunmüddətli və strateji layihədir, qoyulan sərmayələr isə geri qayıdır

Rəsmi

İlham Əliyev Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 12-ci iclasında çıxış edib - FOTO - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Tunellər, yeni yol, mübadilə mərkəzi - AYNA Xırdalanda sıxlığı azaldacaq yeni layihəyə başlayacaq - VİDEO

Cəmiyyət

Kəmaləddin Heydərov BMMT İcraiyyə Şurasının sessiyasında iştirak edib - FOTO - VİDEO

Küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar sarı xəbərdarlıq verilib

Xəstə azyaşlıya yardım üçün toplanan pulu talayan şəxs saxlanılıb - VİDEO

Bakının bu küçəsində hərəkət qismən məhdudlaşdırılacaq

Redaktorun seçimi

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Sizin üçün xəbərlər

Bolt Azərbaycanda korrupsiya qalmaqalı: daxili yoxlamadan sonra rəhbərlik işdən çıxarıldı

Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyi fəaliyyətini dayandırdı

Azərbaycan XİN İranla bağlı tərəfləri təmkinli olmağa çağırıb - BƏYANAT

AZAL Dubay, Doha, Ciddə və Təl-Əvivə uçuşları dayandırıb

Son xəbərlər

Nazir: CQD uzunmüddətli və strateji layihədir, qoyulan sərmayələr isə geri qayıdır

Bu gün, 17:55

Kəmaləddin Heydərov BMMT İcraiyyə Şurasının sessiyasında iştirak edib - FOTO - VİDEO

Bu gün, 17:48

Küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar sarı xəbərdarlıq verilib

Bu gün, 17:35

Xəstə azyaşlıya yardım üçün toplanan pulu talayan şəxs saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 17:18

Bakının bu küçəsində hərəkət qismən məhdudlaşdırılacaq

Bu gün, 16:59

Saray qəsəbəsində 15 kq narkotik aşkarlanıb - VİDEO

Bu gün, 16:45

İntensiv yağış yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:20

Ali Məhkəmə Qobuda arvadını və körpə qızını öldürməkdə təqsirləndirilən şəxslə bağlı qərar verib

Bu gün, 16:12

Deputat: Bir çox vaxt qadınlar məqsədli şəkildə aliment almaq üçün boşanırlar

Bu gün, 15:49

Maqsud Adıgözəlov: “Bu epizoda belə güclü reaksiya bizi bir qədər təəccübləndirdi”

Bu gün, 15:36

Azərbaycan Prezidenti: Əminəm ki, biz yaxşı həll yolları tapacağıq

Bu gün, 15:33

Bir sıra birinci instansiya məhkəmələrinə hakimlər təyin edilib - SİYAHI

Bu gün, 15:25

Azərbaycan və Rusiyanın Baş nazirləri qarşılıqlı əməkdaşlığın aktual məsələlərini müzakirə ediblər

Bu gün, 15:23

Onlara 5 illik musiqi təhsili tələbi qoyuldu

Bu gün, 15:10

Prezident: 2028-ci ildə “Şahdəniz”in yeni mərhələsi üzrə hasilatın başlanmasını gözləyirik

Bu gün, 15:09

Azərbaycan Prezidenti: Alternativ enerji ilə bağlı planlarımız imzalanmış müqavilələrə əsaslanır

Bu gün, 15:05

İsrail Pezeşkianın ofisinə və Tehranda digər hökumət obyektlərinə zərbələr endirib

Bu gün, 14:54

Rəqəmsal bacarıqlar üzrə diaqnostik qiymətləndirilmə keçirilib

Bu gün, 14:51

İlham Əliyev Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 12-ci iclasında çıxış edib - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:49

Tunellər, yeni yol, mübadilə mərkəzi - AYNA Xırdalanda sıxlığı azaldacaq yeni layihəyə başlayacaq - VİDEO

Bu gün, 14:30
Bütün xəbərlər