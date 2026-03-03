Xocalıda baş verən yol qəzası nəticəsində bir hərbçi həyatını itirib
Xocalı rayonunda ağır yol qəzası baş verib.
1news.az-ın “Qafqazinfo”ya istinadən əldə etdiyi məlumata görə, rayonun Daşkənd kəndi ərazisində Müdafiə Nazirliyinin N saylı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusu 1999-cu il təvəllüdlü MAXE Əhmədov Cavid Hidayət oğlunun idarə etdiyi xidməti avtomobil aşıb.
Nəticədə avtomobildə olan sərnişin, gizir 1996-cı il təvəllüdlü Quluzadə Vüsal Ədalət oğlu həlak olub.
Sürücü isə müxtəlif bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
125