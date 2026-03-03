 Xocalıda baş verən yol qəzası nəticəsində bir hərbçi həyatını itirib | 1news.az | Xəbərlər
Xocalıda baş verən yol qəzası nəticəsində bir hərbçi həyatını itirib

12:56 - Bu gün
Xocalıda baş verən yol qəzası nəticəsində bir hərbçi həyatını itirib

Xocalı rayonunda ağır yol qəzası baş verib.

1news.az-ın “Qafqazinfo”ya istinadən əldə etdiyi məlumata görə, rayonun Daşkənd kəndi ərazisində Müdafiə Nazirliyinin N saylı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusu 1999-cu il təvəllüdlü MAXE Əhmədov Cavid Hidayət oğlunun idarə etdiyi xidməti avtomobil aşıb.

Nəticədə avtomobildə olan sərnişin, gizir 1996-cı il təvəllüdlü Quluzadə Vüsal Ədalət oğlu həlak olub.

Sürücü isə müxtəlif bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

