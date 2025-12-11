 Namizəd Səfərov barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib | 1news.az | Xəbərlər
Namizəd Səfərov barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib

09:39 - Bu gün
Namizəd Səfərov barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib

Vəkillər Kollegiyasının keçmiş üzvü, hüquqşünas Namizəd Səfərov barəsində 4 ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

1news.az-ın "Report"a istinadən məlumatına görə, bu barədə Xətai Rayon Məhkəməsi qərar qəbul edib.

Qeyd edək ki, N.Səfərovu dekabrın 9-u polis əməkdaşları saxlayıb.

O, vətəndaşın etibarından sui-istifadə edərək 53 min manat məbləğində pul vəsaitini ələ keçirməkdə təqsirləndirilir.

İttihama görə, o, işdən çıxarılan vətəndaşı yenidən vəzifəyə bərpa etdirəcəyinə inandırıb. Ondan külli miqdarda pul alıb, lakin verdiyi vədi yerinə yetirmədiyindən vətəndaş polisə müraciət edib.

N.Səfərova qarşı Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci (dələduzluq-külli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə) maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb.

