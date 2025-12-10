 Paytaxt ərazisinə leysan yağır - FAKTİKİ HAVA | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Paytaxt ərazisinə leysan yağır - FAKTİKİ HAVA

17:14 - 10 / 12 / 2025
Dekabrın 10-u saat 17:00-a olan faktiki hava açıqlanıb.

Bu barədə 1news.az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Bildiriib ki, dekabrın 10-u saat 17:00-a olan məlumatına əsasən ölkə ərazisində yağıntılı hava şəraiti davam edir. Bakıda və Abşeron yarımadasında leysan xarakterli intensivdir.

Oğuz, İsmayıllı, Ağsu, Göyçay, Şamaxı, Qobustan, Altıağac, Xaltan, Şabran, Zərdab, İmişli, Kürdəmir, Sabirabad, Neftçala, Biləsuvar, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astarada yağış, Şahdağda isə qar yağır.

Şərur, Ordubad, Sədərək, Daşkəsən, Şəmkir, Balakən, Şəki, Oğuz, Qəbələ, Şamaxı, Qrız, Xaltan, Göyçay, Lerikdə duman müşahidə olunur.

