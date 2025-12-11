 Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

12:37 - Bu gün
Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata görə, gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var.

Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq.

Havanın temperaturu gecə 6-9, gündüz 10-13 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunundan 761 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət gecə 80-85%, gündüz 70-75% təşkil edəcək.

Azərbaycanın əksər rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi şərq rayonlarında arabir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 3-7, gündüz 9-14 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq.

Paylaş:
121

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Qurbanqulu Berdiməhəmmədova zəng edib - Türmənistana getməyəcək

Siyasət

Əli Əsədov Aşqabadda Türkmənistan Prezidenti ilə görüşüb

Cəmiyyət

Prezident İlham Əliyev Sərdar Berdiməhəmmədova məktub ünvanlayıb

Rəsmi

Prezident 5 illik konsepsiyanı təsdiqlədi - Sərəncam

Cəmiyyət

Sevinc Fətəliyeva: Heydər Əliyev Azərbaycanın müasir tarixində silinməz izlər qoymuş dahi şəxsiyyətdir

RİNN-də Birləşmiş Krallığın ticarət elçisi ilə görüş keçirilib

Bakıda oğurluq edəndən sonra qaçan şəxslər tutulub

Xəzərdə köməksiz qalan balıqçılar xilas edilib - FOTO

Redaktorun seçimi

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Salyanda məktəbdə tüstüdən zəhərlənənlərin sayı 20-yə çatıb - YENİLƏNİB 1

“Ehtiyat zabit hazırlığı kursu”na qəbul elan edilib

Avantürist cəhdlər, reallaşmayan xülyalar və miskin insanlar - Kamaləddin Qafarov

Hikmət Hacıyev və Armen Qriqoryan Qətərdə panel müzakirəsində iştirak ediblər - FOTO

Son xəbərlər

Sevinc Fətəliyeva: Heydər Əliyev Azərbaycanın müasir tarixində silinməz izlər qoymuş dahi şəxsiyyətdir

Bu gün, 17:59

RİNN-də Birləşmiş Krallığın ticarət elçisi ilə görüş keçirilib

Bu gün, 17:53

Bakıda oğurluq edəndən sonra qaçan şəxslər tutulub

Bu gün, 17:43

Əli Əsədov Aşqabadda Türkmənistan Prezidenti ilə görüşüb

Bu gün, 17:20

Xəzərdə köməksiz qalan balıqçılar xilas edilib - FOTO

Bu gün, 17:09

Bacısının yas mərasimindən qayıdan sürücünün ehtiyatsızlığı digər bacısının həyatına son qoydu

Bu gün, 17:00

Azərbaycanda müşahidə olunan güclü yağıntıların səbəbi açıqlanıb

Bu gün, 16:30

Özbəkistan hərbi nümayəndə heyətinin ölkəmizə səfəri davam edir - FOTO

Bu gün, 16:27

Avtobus idarə edəcək qadın sürücülər üçün təlimlər davam edir - VİDEO

Bu gün, 16:09

İlham Əliyev Qurbanqulu Berdiməhəmmədova zəng edib - Türmənistana getməyəcək

Bu gün, 16:00

Bakı-Hövsan Beynəlxalq Ticarət Dəniz Limanının rəisi həbs edilib

Bu gün, 15:57

Əli Əsədov Türkmənistana işgüzar səfər edib

Bu gün, 15:53

Prezident İlham Əliyev Sərdar Berdiməhəmmədova məktub ünvanlayıb

Bu gün, 15:35

Bakıda 47 km-ə yaxın mikromobillik zolağı təşkil edilib

Bu gün, 15:28

Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:15

Prezident 5 illik konsepsiyanı təsdiqlədi - Sərəncam

Bu gün, 14:43

Bakıda 8 şagirdin saqqızdan zəhərləndiyi ehtimal olunur

Bu gün, 14:29

Sabah bəzi küçə və prospektlərdə hərəkətə məhdudiyyət qoyulacaq

Bu gün, 14:25

Xocalının Badara və Ballıca kəndlərinə qayıdan ailələrə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:19

Astarada itkin düşmüş hesab edilən balıqçıların axtarışına helikopter cəlb olunub - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:08
Bütün xəbərlər