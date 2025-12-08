1news.az-ın əməkdaşı “Fərdi jurnalist müsabiqəsi”nin qalibləri arasında
Medianın İnkişafı Agentliyi tərəfindən 18 iyunda elan olunmuş “Fərdi jurnalist müsabiqəsi”nin nəticələri açıqlanıb.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə MEDİA məlumat yayıb.
Qaliblər arasında 1news.az-ın əməkdaşı Ayşən Salehli (İsmayılova) ən yaxşı müsahibə nominasiyası üzrə 5 qalibdən biri olub..
Müsabiqədə qalib olan yazını təqdim edirik:
“Gəncliyimdə qızlara şeir yazırdım, amma sonradan sədaqəti təbliğ etdim” - Xalq şairindən səmimi etiraf - VİDEOMÜSAHİBƏ
Digər qaliblərin siyahısını təqdim edirik:
|
Ən yaxşı reportaj
|
Ağamalızadə Sənan Əhliman
|
"Report" İnformasiya Agentliyi
|
Qəribova Günel Srac
|
AZƏRTAC
|
Atalızadə Afaq Mirayiq
|
"Yeni Müsavat" qəzeti
|
Rzazadə Əsmətxanım Əli
|
Yenisabah.az
|
Rzayev Timur Xanağa
|
Caliber.az
|
Ən yaxşı ictimai-siyasi təhlil
|
Cəfərov Şahin Cəfər
|
AZƏRTAC
|
Nərimanlı Asif Cəlal
|
Publika.az
|
Bədirxanlı İmran Qeysəd
|
"Xalq qəzeti"
|
İsgəndərov Sahil Məmməd
|
Azvision.az
|
Əliyev Azad Akif
|
"Kaspi" qəzeti
|
Ən yaxşı sosial- iqtisadi təhlil
|
Məmmədov Şükran Mehdi
|
APA İnformasiya Agentliyi
|
Tağıbəyli Vüsal Vaqif
|
Həftə içi qəzeti, hafta.az saytı
|
Aslanova Yaqut Ağaşah
|
İkisahil.az
|
Baxşiyeva Gülnar Nazim
|
Anews.az
|
Bəyməmmədli Elvin Akif
|
AzPolitika.info
|
Ən yaxşı müsahibə
|
Useynova Mədinə Zaur
|
Qafqazinfo.az
|
Ağaoğlu Mirmehdi Mirkazım
|
APA İnformasiya Agentliyi
|
İsmayılova Ayşən Zahid
|
1news.az
|
Əfəndiyev Pünhan Şövkət
|
"Xalq qəzeti"
|
Şəfiyeva Roza Müşviq
|
Publika.az
|
Ən yaxşı mədəniyyət materialı
|
Rzayeva Məlahət Əli
|
"Şərq" qəzeti
|
Rzalı Nadir Yalçın
|
APA İnformasiya Agentliyi
|
Gərayeva Xalidə Famil
|
Müsavat.com
|
Həsənov İsgəndər Aqil
|
"525-ci qəzet"
|
Ən yaxşı köşə yazısı
|
Nurəliyev Zahid Mirəli
|
Bakupost.az
|
Səlimova Əfsanə Kəmaləddin
|
Demokrat.az
|
Səfərov Emin Ədalət
|
Teleqraf.az
|
Ağaməmmədov Ramiq İxtiyar
|
Qol.az
|
Məmmədli Qalib İbrahim
|
"Bakı Vaxtı" xəbər portalı
|
Ən yaxşı jurnalist araşdırması
|
Abdullayeva Sevinc Mürvət
|
Kulis.az
|
Piriyev Nihat Zakir
|
"Report" İnformasiya Agentliyi
|
Qafarov Əfqan Məhəmməd
|
Modern.az
|
İsmayılova Əzizə Heydər
|
Oxu.az
|
Quliyev Vasif Xosrov
|
"Şuşa" qəzeti
|
Ən yaxşı oçerk
|
Teymurov Turan Mövlud
|
AZƏRTAC
|
Mahmudlu Sübhan İlqar
|
"Ədalət" qəzeti
|
Hüseynov Elçin Əziz Ağa
|
"Region Plus" analitik jurnalı
|
Bayramova Yeganə Sahib
|
"Yeni Azərbaycan" qəzeti
|
Sarıyeva İradə Murad
|
"Bakı-Xəbər" qəzeti
|
Ən yaxşı ictimai-siyasi reportaj
|
Ağazadə Mirsadiq İqbal
|
Real TV
|
Abbaszadə Fərid Xaliq
|
İTV
|
Hüseynova Röya Mərdi
|
AzTV
|
Nurməmmədova Çinarə Hacıağa
|
ARB24
|
Əlimuradova Kəmalə Firuz
|
Xəzər TV
|
Ən yaxşı sosial-iqtisadi reportaj
|
Mahmudova Gülşanə Əbülfət
|
AzTV
|
Mustafayev Ceyhun Sabahəddin
|
İTV
|
Xanalıyeva Sevda Zeynəddin
|
Real TV
|
Vəliyeva Nuray Mustafa
|
AnewZ
|
Lalayev Vüsal Rövşən
|
Baku TV
|
Ən yaxşı tematik (idman, mədəniyyət və s.) reportaj
|
Mədətov Vurğun Məsud
|
İTV
|
Ələsgərov Oruc Rəşad
|
AzTV
|
Hüseynova Jalə Rəhman
|
CBC TV
|
İbrahimzadə Rəqsanə Zaur
|
ARB24
|
Əliyev Turqan Turqay
|
Xəzər TV