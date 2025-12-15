 Burhanettin Duran: Türk dili ortaq tariximizin və mədəniyyətimizin ən güclü təməl sütunlarından biridir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Burhanettin Duran: Türk dili ortaq tariximizin və mədəniyyətimizin ən güclü təməl sütunlarından biridir

Qafar Ağayev13:17 - Bu gün
Burhanettin Duran: Türk dili ortaq tariximizin və mədəniyyətimizin ən güclü təməl sütunlarından biridir

“Türk dili əsrlər boyu könülləri bir-birinə bağlayan, ortaq tariximizin və mədəniyyətimizin ən güclü təməl sütunlarından biridir.

1news.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin rəhbəri Burhanettin Duran Dünya Türk Dili Ailəsi Günü ilə bağlı deyib.

O, bildirib ki, Dünya Türk Dili Ailəsi Günü münasibətilə Anadoludan Orta Asiyaya, Qafqazdan Balkanlara, Aralıq dənizindən Xəzərə qədər uzanan geniş coğrafiyada eyni dili danışan bütün qardaş xalqları səmimi-qəlbdən salamlayıram.

“Cənab Prezidentimiz Rəcəb Tayyib Ərdoğanın ifadə etdiyi kimi:
“Birliyimiz gücümüzdür” şüarı ilə Türk dünyasını hər sahədə gücləndirməyi, müxtəlif çağırışlar qarşısında daha davamlı və dayanıqlı hala gətirməyi hədəfləyirik.

Bu gün Türk Dövlətləri Təşkilatı çətiri altında möhkəmlənən əməkdaşlığımız, ortaq dilimizin və mədəniyyətimizin gələcək nəsillərə daha güclü şəkildə ötürülməsinə öncüllük edir.

Türk dili təkcə ünsiyyət vasitəsi deyil, həm də ortaq dəyərlərimizin, tariximizin və sivilizasiyamızın daşıyıcısıdır.

Türk dilinin zənginliyini yaşadan, onu qoruyub inkişaf etdirən bütün qurumlarımıza, alimlərimizə və könül fədailərinə ən səmimi təşəkkürlərimi bildirirəm.

Birliyimizin təməli olan dilimizin hər bir sözü gələcəyə uzanan ortaq səsimizdir” – deyə B.Duran əlavə edib.

Paylaş:
89

Aktual

Cəmiyyət

FHN-in əməkdaşlarına ali hərbi və xüsusi rütbələr verilib

Cəmiyyət

Nazirlər Kabinetinin Milli Məclisdə hesabat vermə tarixi dəyişib

Rəsmi

Biznesin İnkişafı Fondunun Müşahidə Şurasının tərkibi təsdiqlənib

Rəsmi

İlham Əliyev sabiq dövlət müşaviri Vahid Axundovun vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıb

Cəmiyyət

Şəxsiyyət vəsiqəsi, pasport, sürücülük vəsiqəsi və nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyatı ilə bağlı yenilik - DİN açıqladı

Dövlət maliyyəsinin idarə olunması, rəqəmsal islahatlar və növbəti dövr üçün qarşıda duran vəzifələr müzakirə olunub

Cəzaçəkmə müəssisəsinə mobil telefon keçirilməsinin qarşısı alınıb

Nazirlər Kabinetinin Milli Məclisdə hesabat vermə tarixi dəyişib

Redaktorun seçimi

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Şənbə günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Qadın avtobus sürücüsü sükan arxasında musiqi dinləyib? - Rəsmi açıqlama

Dənizkənarı Milli Parkda oğurluq edən 2 nəfər saxlanılıb

Bakıda sulu qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Son xəbərlər

Şəxsiyyət vəsiqəsi, pasport, sürücülük vəsiqəsi və nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyatı ilə bağlı yenilik - DİN açıqladı

Bu gün, 15:21

Dövlət maliyyəsinin idarə olunması, rəqəmsal islahatlar və növbəti dövr üçün qarşıda duran vəzifələr müzakirə olunub

Bu gün, 15:11

İlham Əliyev Avstraliyanın Baş nazirinə başsağlığı verib

Bu gün, 15:11

Cəzaçəkmə müəssisəsinə mobil telefon keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 14:58

Nazirlər Kabinetinin Milli Məclisdə hesabat vermə tarixi dəyişib

Bu gün, 14:42

Ərzaq bazarlarında monitorinqlər davam edir - VİDEO

Bu gün, 14:28

FHN-in əməkdaşlarına ali hərbi və xüsusi rütbələr verilib

Bu gün, 14:12

Biznesin İnkişafı Fondunun Müşahidə Şurasının tərkibi təsdiqlənib

Bu gün, 13:54

Yolların buz bağlaması gözlənilir - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 13:50

İlham Əliyev sabiq dövlət müşaviri Vahid Axundovun vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıb

Bu gün, 13:38

Qış fəslinin Azərbaycana daxil olma vaxtı açıqlanıb

Bu gün, 13:30

Burhanettin Duran: Türk dili ortaq tariximizin və mədəniyyətimizin ən güclü təməl sütunlarından biridir

Bu gün, 13:17

Sərnişindaşıma adı altında narkokuryerlik edənlər saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 13:17

“Bir pəncərə” informasiya sistemi yaradılıb - FƏRMAN

Bu gün, 13:04

Növbəti köç karvanı Horovlu kəndinə çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:57

Bakı yeni ilə belə hazırlaşır - FOTO

Bu gün, 12:52

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:31

Masallıda marketdə saxta alkoqollu içkilər aşkarlanıb

Bu gün, 12:29

Qusarda bir ailənin dörd üzvü dəm qazından zəhərlənib

Bu gün, 12:18

DTX Balakən Rayon İcra Hakimiyyətinin sabiq başçısının saxlanılması ilə bağlı məlumat yaydı - VİDEO

Bu gün, 11:47
Bütün xəbərlər