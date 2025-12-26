 Nazir: Azərbaycan 907-ci düzəlişin tam ləğvini gözləyir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Siyasət

Nazir: Azərbaycan 907-ci düzəlişin tam ləğvini gözləyir

Qafar Ağayev16:36 - 26 / 12 / 2025
Nazir: Azərbaycan 907-ci düzəlişin tam ləğvini gözləyir

“Azərbaycan “Azadlığın Müdafiə Aktı”na 907-ci düzəlişin tam ləğv edilməsini gözləyir”.

1news.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilin yekunlarına dair keçirilən mətbuat konfransında jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib.

Nazir qeyd edib ki, bunun üçün hazırda əlverişli siyasi mühit formalaşıb:
“2025-ci il Azərbaycan–ABŞ münasibətləri baxımından olduqca müsbət və zəngin il olub. 8 avqust sammitinin mühüm nəticələrindən biri 907-ci düzəlişin dayandırılması ilə bağlı sənədin imzalanması idi. Bu düzəlişin vaxtilə qəbul edilməsi Azərbaycana qarşı ədalətsizlik olub. Dekabr ayında Florida ştatından olan konqresmen Anna Pulina Konqresdə bu düzəlişin ləğvi ilə bağlı təşəbbüs irəli sürüb. Hesab edirik ki, belə bir qanunun qəbul edilməsi və 907-ci düzəlişə tam xitam verilməsi həm Azərbaycan–ABŞ münasibətləri, həm də regional əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar aça bilər. Gözləntimiz bu düzəlişin tam aradan qaldırılmasıdır”.

Paylaş:
180

Aktual

Rəsmi

Prezident İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun Himayəçilik Şurasının yeni tərkibini təsdiq edib - SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

Qarabağ Dirçəliş Fondu beynəlxalq ISO 9001:2015 Sertifikatı üzə nəzarət auditindən uğurla keçib

Siyasət

XİN rəhbəri: Həbsdə olan erməniəsilli şəxslərlə bağlı təzyiqlər nəticə verməyəcək

Siyasət

Ceyhun Bayramov: Azərbaycan daha 5 ölkə ilə vizasız rejim üzərində işləyir

Siyasət

Ceyhun Bayramov hansı halda Ermənistana səfər edə bilərr

Azərbaycanın XİN-in “qara siyahısı”nda olan şəxslər hansı halda çıxarıla bilər? - Nazirdən açıqlama

XİN rəhbəri: Həbsdə olan erməniəsilli şəxslərlə bağlı təzyiqlər nəticə verməyəcək

Ceyhun Bayramov: Azərbaycan daha 5 ölkə ilə vizasız rejim üzərində işləyir

Redaktorun seçimi

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Yunanıstanın yeni səfiri etimadnaməsinin surətini Ceyhun Bayramova təqdim edib

Ceyhun Bayramov: Hazırda Monteneqro ilə Azərbaycan arasında müxtəlif sahələri əhatə edən 22 saziş mövcuddur

“Şəhidlərimizi, Xocalı qurbanlarını, digər günahsız insanların həlak olmasını heç vaxt unuda bilmərik”

Nigar Məmmədova: İşğaldan azad olunan ərazilərin bərpası uğurlu təcrübədir

Son xəbərlər

Qarabağ Dirçəliş Fondu beynəlxalq ISO 9001:2015 Sertifikatı üzə nəzarət auditindən uğurla keçib

26 / 12 / 2025, 21:06

iPhone 17 və iPhone 17 Pro Max - Kontakt.az-da: seçim meyarları - dizayn, kameralar, batareya ömrü

26 / 12 / 2025, 20:07

Ceyhun Bayramov hansı halda Ermənistana səfər edə bilərr

26 / 12 / 2025, 18:46

Azərbaycanın XİN-in “qara siyahısı”nda olan şəxslər hansı halda çıxarıla bilər? - Nazirdən açıqlama

26 / 12 / 2025, 18:37

XİN rəhbəri: Həbsdə olan erməniəsilli şəxslərlə bağlı təzyiqlər nəticə verməyəcək

26 / 12 / 2025, 18:28

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

26 / 12 / 2025, 17:52

Pirotexniki vasitələr satan 11 nəfər saxlanılıb

26 / 12 / 2025, 17:25

Ceyhun Bayramov: Azərbaycan daha 5 ölkə ilə vizasız rejim üzərində işləyir

26 / 12 / 2025, 16:53

Prezident İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun Himayəçilik Şurasının yeni tərkibini təsdiq edib - SƏRƏNCAM

26 / 12 / 2025, 16:41

Nazir: Azərbaycan 907-ci düzəlişin tam ləğvini gözləyir

26 / 12 / 2025, 16:36

Ceyhun Bayramov: Humanitar məsələlərin siyasiləşdirilməsi Azərbaycana qarşı yeni deyil

26 / 12 / 2025, 16:25

Balaxanı neftçiləri “ilin ən yaxşı”larını mükafatlandırdı - FOTO

26 / 12 / 2025, 16:10

Bakı metrosunda retro vaqonlar nümayiş etdiriləcək

26 / 12 / 2025, 16:04

Ceyhun Bayramov: Son 1 ildə Azərbaycan ilə Rusiya arasında münasibətlərdə ümumi gərginlik yaşanıb

26 / 12 / 2025, 15:33

Nazir: Bu il sülh prosesində böyük irəliləyiş əldə olunub

26 / 12 / 2025, 15:18

Avtomobil niyə hələ də status simvolu kimi qəbul olunur? Psixoloji baxış və şəhərlərin gələcəyi - FOTO - VİDEO

26 / 12 / 2025, 14:53

Sərnişinlərin nəzərinə: Gürcüstana giriş zamanı icbari tibbi sığorta tələbi tətbiq olunacaq

26 / 12 / 2025, 14:19

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər

26 / 12 / 2025, 14:04

Prezident ilin idman yekunlarına həsr olunan mərasimdə iştirak edib - YENİLƏNİB

26 / 12 / 2025, 14:02

Azərbaycanda bu il qatarların qarşısına 50 dəfədən çox heyvan çıxıb - FOTO

26 / 12 / 2025, 13:28
Bütün xəbərlər