Polşa səfirliyi Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib
Xocalı faciəsini anmaq tarixi yaddaşın qorunması və sülhün təşviqi baxımından əhəmiyyətlidir.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Polşanın Azərbaycandakı səfirliyinin "X" səhifəsində paylaşım edilib.
"Xocalı faciəsinin ildönümündə Polşa Respublikasının Bakıdakı səfirliyi qurbanları yad edir və onların ailələrinə dərin hüznlə başsağlığı verir. Bu hadisəni anmaq tarixi yaddaşın qorunması və sülhün təşviqi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır", - paylaşımda qeyd olunub.
87