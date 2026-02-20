Azərbaycan XİN diplomatik münasibətlərin 30-cu ildönümü ilə bağlı Sloveniyanı təbrik edib
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X" hesabında Sloveniya ilə diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30-cu ildönümü münasibətilə paylaşım edilib.
1news.az xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunub:
"Biz Azərbaycan ilə Sloveniya arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30-cu ildönümü münasibətilə Sloveniya xalqını və hökumətini səmimi-qəlbdən təbrik edir, ikitərəfli əməkdaşlığımızın daha da möhkəmləndirilməsi istiqamətində qətiyyətimizi bir daha təsdiqləyirik".
We extend our sincere congratulations to the people and the Government of the Republic of #Slovenia on the 30th anniversary of the establishment of diplomatic relations between the Republic of Azerbaijan and the Republic of Slovenia, and reaffirm our commitment to further… pic.twitter.com/JUHOXylGnn — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) February 20, 2026