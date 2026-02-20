 Azərbaycan XİN diplomatik münasibətlərin 30-cu ildönümü ilə bağlı Sloveniyanı təbrik edib | 1news.az | Xəbərlər
Azərbaycan XİN diplomatik münasibətlərin 30-cu ildönümü ilə bağlı Sloveniyanı təbrik edib

Qafar Ağayev13:29 - Bu gün
Azərbaycan XİN diplomatik münasibətlərin 30-cu ildönümü ilə bağlı Sloveniyanı təbrik edib

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X" hesabında Sloveniya ilə diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30-cu ildönümü münasibətilə paylaşım edilib.

1news.az xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunub:

"Biz Azərbaycan ilə Sloveniya arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30-cu ildönümü münasibətilə Sloveniya xalqını və hökumətini səmimi-qəlbdən təbrik edir, ikitərəfli əməkdaşlığımızın daha da möhkəmləndirilməsi istiqamətində qətiyyətimizi bir daha təsdiqləyirik".

