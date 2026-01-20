“Zaman keçir, amma dərs qalır” - İsrail səfirliyindən 20 Yanvarla bağlı PAYLAŞIM
“20 Yanvar 1990-cı il Azərbaycanın tarixində həm faciə, həm də cəsarət günü kimi əbədi həkk olunub — qan və dirənişlə yoğrulmuş bir oyanış. Tankların kölgəsi altında xalqın iradəsi sınmadı, o, azadlıq andına çevrildi”.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Azərbaycandakı səfirliyinin sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.
“Zaman keçir, amma dərs qalır: zülm müvəqqətidir, xalqın ruhu isə əbədidir. Biz gələcək naminə canlarını fəda edənləri anır, onların fədakarlığından güc alaraq gələcək nəsillər üçün sülh və harmoniya qururuq”, - paylaşımda deyilir.
