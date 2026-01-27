“Azərlotereya” 2025-ci ildə 267 böyük uduş təqdim edib
Ölkənin qanuni lotereya təşkilatçısı və idman mərc oyunları operatoru “Azərlotereya” 2025-ci ildə də çox sayda qazanılan böyük uduşlarla yadda qalıb.
Ötən il “Azərlotereya”nın tirajlı lotereya, “Poz-Qazan” və “ePoz-Qazan” oyunları üzrə 267 böyük uduş qazanılıb. Onlardan 172-i “Poz-Qazan”, 29-u tirajlı, 66 ədədi isə “ePoz-Qazan” oyunlarının payına düşüb.
2025-ci ilin ən böyük uduşu - 500 000 manat “Prestij”də qazanılıb. Bu, “Poz-Qazan” oyunlarının tarixində ən böyük uduş hesab edilir.
Digər “Poz-Qazan” oyunlarında uduşlar bol olub. 1 biletdə 200 000, 6 biletdə 100 000, 1 biletdə 75 000, 16 biletdə 50 000, 2 biletdə 30 000, daha 18 biletdə 25 000, 94 biletdə 10 000, 27 biletdə 5 000, 5 biletdə 5 555, 1 biletdə isə 3 000 manat qazanılaraq şanslı qaliblərinə qovuşub.
Ötən il tirajlı lotereyalar arasında da böyük uduşlar qeydə alınıb. 3 nəfər “Super Keno”dan 100 000, 10 nəfər isə “Beşdə 5” lotereyasından 50 000 manat qazanıb.
“ePoz-Qazan” oyunları da müxtəlif uduşlarla sahiblərini sevindirib. Ən böyük uduşlar isə “Qol Qazan” və “20X”də olub. Ötən il bu oyunlarda 2 nəfər 50 000 manat udub. Həmçinin “20X”da 3 nəfər 20 qəpiyə 20 000 manat, 1 nəfər isə “100X” oyunundan 36 346 manat qazanıb.
“Azərlotereya”nın təqdim etdiyi bir-birindən maraqlı şans oyunlarında bu il də 5 000-dən 1 milyon manatadək böyük uduşlar, eləcə də “4+4” tirajlı lotereyasında 1 300 000 manatdan çox cekpot sahiblərini gözləyir.
Biletləri “Azərlotereya” satış nöqtələri, “Misli” məntəqələri, "Azərpoçt" şöbələri, “Araz” və OBA marketlər şəbəkəsi, eləcə də digər mağaza və köşklərdən əldə etmək mümkündür.
