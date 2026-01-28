QS Avropa reytinqində Azərbaycan universitetlərinin sayı ilk dəfə 15-ə yüksəlib
“Quacquarelli Symonds” (QS) beynəlxalq reytinq agentliyi tərəfindən dərc olunmuş “QS Avropanın ən yaxşı universitetlərinin reytinqi”ndə yer alan Azərbaycan universitetlərinin sayı ötən illə müqayisədə 9-dan 15-ə yüksəlib.
Elm və Ali Təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən 1news.az-a verilən məlumata görə, reytinqdə təmsil olunan 42 ölkədən 958 universitet arasında bu il 6 Azərbaycan universiteti ilk dəfə olaraq siyahıya daxil edilib.
Yeni daxil olan universitetlərin sayına görə Azərbaycan 17-ci mövqedə qərarlaşıb. Eyni zamanda, 10 və daha çox universitetlə təmsil olunan ölkələr arasında, universitetlərin reytinq mövqelərinin yüksəlməsi baxımından Azərbaycan 3-cü yeri tutur.
QS Avropa reytinqində ölkə üzrə ilk üçlükdə aşağıdakı universitetlər yer alır:
1. AzərbaycanDövlət İqtisad Universiteti - 271-ci yer;
2. Bakı Dövlət Universiteti - 278-ci yer;
3. Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti - 349-cu yer.
Qeyd edək ki, reytinqin əvvəlki buraxılışı ilə müqayisədə siyahıda yer alan Azərbaycan universitetlərinin əksəriyyəti bu il “Akademik nüfuz”, “İşəgötürənlər arasında nüfuz”, “Məşğulluq nəticələri”, “Əcnəbi müəllim payı” və “Müəllim-tələbə nisbəti” kimi əsas indikatorlar üzrə mövqelərini daha da yaxşılaşdırıb