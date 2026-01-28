Uyğunsuzluq aşkarlanan 3 ton araxis məhsulunun satışa çıxarılmasının qarşısı alınıb
Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin müfəttişləri nəzarət tədbirləri çərçivəsində "MORS TRADİNG" MMC-nin Özbəkistandan idxal etdiyi təmizlənmiş araxis məhsuluna baxış keçiriblər.
Agentliyin İnformasiya təminatı və innovativ həllər şöbəsindən 1news.az-a verilən məlumata görə, laborator müayinə nəticəsində Aflatoksin B1 və Total Aflatoksin göstəriciləri üzrə uyğunsuzluq aşkarlanıb.
Üç ton məhsul partiyasının gömrük ərazisinin hüdudlarından kənara çıxarılması, məhv edilməsi və ya utilizasiyası barədə müvafiq qərar qəbul olunub.
Sahibkarın müraciəti əsasında məhsul partiyaları məhv edilib.
