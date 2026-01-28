 Bakının bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur - SİYAHI | 1news.az | Xəbərlər
Qafar Ağayev09:06 - Bu gün
Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

Hazırda yollardakı vəziyyət:

1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

2. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində;

3. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

4. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

5. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

6. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

7. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

8. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

