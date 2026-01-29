 Gömrük Komitəsinin əməkdaşları təltif edilib, ali xüsusi rütbələr verilib - SİYAHI | 1news.az | Xəbərlər
Gömrük Komitəsinin əməkdaşları təltif edilib, ali xüsusi rütbələr verilib - SİYAHI

Qafar Ağayev17:17 - Bu gün
Dövlət Gömrük Komitəsinin əməkdaşlarına ali xüsusi rütbələr verilib.

1news.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

Sərəncamla Dövlət Komitəsinin aşağıdakı əməkdaşlarına ali xüsusi rütbələr verilib:

"gömrük xidməti general-polkovniki" ali xüsusi rütbəsi

Şahin Soltan oğlu Bağırov – Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri

"gömrük xidməti general-mayoru" ali xüsusi rütbəsi

Fuad Elxan oğlu Məmmədov – Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin müavini

Fuad Mikayıl oğlu Aslanov – Rəqəmsal İdarəetmə Baş İdarəsinin rəisi

Elmir Bahadur oğlu Ramazanov – Bakı Baş Gömrük İdarəsinin rəisi.

Digər sərəncamla gömrük orqanlarında səmərəli fəaliyyətinə görə Dövlət Gömrük Komitəsinin aşağıdakı əməkdaşları təltif ediliblər:

3-cü dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə

Quliyev Bəhruz Faiq oğlu

Şirinov Natiq Telman oğlu

"Tərəqqi" medalı ilə

Alverdiyev Tariyel Mehman oğlu

Məmmədov Elşən Malik oğlu

"Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı ilə

Alışov Elvin Mahir oğlu

Bayramov Rəşad Fərrux oğlu

Dünyamalılı Emin Əhəd oğlu

Həsənov Rüstəm Abı oğlu

İsmayılov Amid Raqif oğlu

İsmayılov Seyfulla Lətif oğlu

Qasımov Orxan Araz oğlu

Quliyev Arif Mahmud oğlu

Qurbanov Vasif Elçin oğlu

Nəsibov Elxan Şiraslan oğlu

Nuriyev Nurlan Səxavət oğlu

Tağıyev Namiq İntiqam oğlu

Vəliyev Turqut Tehran oğlu.

Gömrük Komitəsinin əməkdaşları təltif edilib, ali xüsusi rütbələr verilib - SİYAHI

Gömrük Komitəsinin əməkdaşları təltif edilib, ali xüsusi rütbələr verilib - SİYAHI

Gömrük Komitəsinin əməkdaşları təltif edilib, ali xüsusi rütbələr verilib - SİYAHI

Gömrük Komitəsinin əməkdaşları təltif edilib, ali xüsusi rütbələr verilib - SİYAHI

