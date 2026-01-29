Mastercard rəhbəri BakıdaTaleh Kəzımovla və Bakıda maliyyə bazarı iştirakçıları ilə bir araya gəlib
Mastercard şirkətinin strateji inkişaf üzrə vitse-sədri və prezidenti Con Hantsman rəqəmsal transformasiya, maliyyə inklüzivliyi və kiçik və orta sahibkarlığın (KOS) inkişafının təşviqinə yönəlmiş yüksək səviyyəli görüşlər proqramı çərçivəsində Azərbaycana səfər edib.
Səfər çərçivəsində cənab Hantsman Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Taleh Kəzımov ilə görüş keçirib. Görüş zamanı Azərbaycanın maliyyə inklüzivliyinin və rəqəmsallaşmanın genişləndirilməsi sahəsində əldə etdiyi irəliləyiş müzakirə olunub. Tərəflər uzunmüddətli strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsi imkanlarını, o cümlədən ödəniş sistemlərinin optimallaşdırılması, maliyyə inklüzivliyi, kibertəhlükəsizlik, məlumatlara əsaslanan həllər, eləcə də dayanıqlı və təhlükəsiz rəqəmsal maliyyə infrastrukturunun inkişafı sahələrində əməkdaşlığı müzakirə ediblər.
“Azərbaycan maliyyə şəffaflığına, müasir infrastruktura və innovasiyaya əsaslanan inkişaf modelinə güclü sadiqliyi sayəsində MDB məkanında rəqəmsal transformasiya sahəsində sürətlə regional liderə çevrilir. Mastercard bu irəliləyişi dəstəkləməyə sadiqdir və qlobal miqyasda təhlükəsiz ödəniş infrastrukturu, məlumatlara əsaslanan həllər və KOS-un rəqəmsallaşdırılması sahəsində təcrübəsini Azərbaycanın əsas institutları ilə əməkdaşlıq çərçivəsində təqdim edir. Birgə olaraq biz dayanıqlı, etibarlı və əlaqəli rəqəmsal iqtisadiyyatın formalaşmasına töhfə verməyi hədəfləyirik — bu iqtisadiyyat yerli həllərin beynəlxalq bazarlarda təhlükəsiz şəkildə miqyaslanmasına imkan yaradacaq və Azərbaycanın regional maliyyə innovasiyaları mərkəzi kimi mövqeyini gücləndirəcək”, — deyə Mastercard şirkətinin strateji inkişaf üzrə vitse-sədri və prezidenti Con Hantsman bildirib.
“Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı milli ödəniş sisteminin gücləndirilməsinə və innovasiyaların təşviqinə yönəlmiş mühüm islahatların həyata keçirilməsinə sadiqdir. Bu səylər ödəniş infrastrukturumuzun inklüzivliyinin və səmərəliliyinin artırılmasına, bütün istifadəçilər üçün daha sürətli, etibarlı və təhlükəsiz xidmətlərin təmin olunmasına xidmət edir. Əlçatanlığa üstünlük verməklə biz rəqəmsal maliyyə xidmətlərinin üstünlüklərini fərdlərə, biznes subyektlərinə və kifayət qədər əhatə olunmayan icmalara çatdırmağı hədəfləyirik. Nağdsız gələcəyə doğru inamla irəlilədiyimiz bir vaxtda Mastercard Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı üçün bu ortaq inkişaf və modernləşmə yolunda dəyərli strateji tərəfdaş olaraq qalır. Bu əməkdaşlıq innovativ ödəniş həllərinin effektiv tətbiqini təmin etməklə yanaşı, inklüziv artımı və rəqəmsal iqtisadiyyatda geniş iştirak imkanlarını dəstəkləyir”, — deyə Taleh Kəzımov bildirib.
Səfər çərçivəsində Con Hantsman həmçinin Azərbaycan Respublikasının rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev ilə görüş keçirib. Görüş zamanı süni intellekt, kibertəhlükəsizlik, rəqəmsal transformasiya, tranzit dəhlizləri və daha geniş nəqliyyat ekosistemi üzrə əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub. Tərəflər, həmçinin, regional ekspertiza, innovasiya və potensialın inkişafı üçün platforma kimi Bakıda Kibertəhlükəsizlik üzrə Mükəmməllik Mərkəzinin yaradılması imkanları ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.
Eyni zamanda Mastercard AmCham Azerbaijan ilə tərəfdaşlıq əsasında Bakıda maliyyə bazarının əsas iştirakçıları ilə biznes dairəvi masa təşkil edib. Tədbirdə aparıcı bankların, fintex şirkətlərinin top-menecerləri, eləcə də dövlət qurumlarının nümayəndələri iştirak ediblər.
Müzakirələr Azərbaycanın maliyyə ekosisteminin gələcəyi ilə bağlı açıq və perspektivə yönəlmiş dialoq üçün platforma rolunu oynayıb. Dialoq çərçivəsində rəqəmsal və mobil ödənişlər, KOS-un rəqəmsallaşdırılması, süni intellekt, kibertəhlükəsizlik və etibarlı rəqəmsal həllərin tətbiqinin sürətləndirilməsində əməkdaşlığın rolu əsas diqqət mərkəzində olub.
Xüsusi diqqət KOS-un nağdsız əməliyyatlarda iştirakının artırılmasına, maliyyə inklüzivliyinin gücləndirilməsinə və şəffaflığı, biznesin inkişafını və uzunmüddətli iqtisadi dayanıqlığı dəstəkləyən praktik və miqyaslana bilən həllərin hazırlanmasına yönəldilib.
Dairəvi masa zamanı Mastercard-ın tokenləşmə, kontaktsız ödənişlər, süni intellektə əsaslanan fırıldaqçılığın qarşısının alınması, məlumat analitikası və dövlət-özəl tərəfdaşlıq sahələrində təşəbbüslər vasitəsilə Azərbaycanın rəqəmsal iqtisadiyyatına verdiyi davamlı töhfələr də vurğulanıb. Bu əməkdaşlığın davamı olaraq AmCham Azerbaijan bu prioritetlərin birgə təşəbbüslər və effektiv dövlət-özəl əməkdaşlıq vasitəsilə irəlilədilməsində Mastercard ilə əməkdaşlığa hazır olduğunu bildirib.
Səfər Mastercard-ın Azərbaycanın uzunmüddətli texnologiya və innovasiya tərəfdaşı kimi mövqeyini bir daha təsdiqləyib. Şirkət qlobal ekspertiza, yerli tərəfdaşlıqlar və innovasiyalara davamlı investisiyalar vasitəsilə ölkənin əlaqəli, şəffaf və inklüziv rəqəmsal iqtisadiyyat qurmaq ambisiyasını dəstəkləməyə sadiqdir.
