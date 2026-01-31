 Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasından 142 il ötür | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasından 142 il ötür

Qafar Ağayev09:17 - Bu gün
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasından 142 il ötür

Bu gün Azərbaycanın dövlət və ictimai xadimi, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin (1918-1920) banilərindən olmuş Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günüdür.

1news.az xatırladır ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasından 142 il ötür.

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 1884-cü il yanvarın 31-də Bakının Novxanı kəndində anadan olub. Atası oğlunu məşhur pedaqoq Sultan Məcid Qənizadənin müdir olduğu ikinci "Rus-müsəlman" məktəbinə qoyub, buranı bitirdikdən sonra təhsilini Bakı texniki məktəbində, rus dilində davam etdirib. Milli istiqlal hərəkatımızın və təkcə türk ellərində deyil, bütün Şərq, İslam aləmində ilk respublika üsul-idarəsi olan Azərbaycan Demokratik Respublikasının təməl daşını qoyan Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin inqilabi fəaliyyətinin ilk illəri də məhz bu dövrə təsadüf edir. 1902-ci ildə on yeddi yaşlı M.Ə.Rəsulzadə "Müsəlman gənclik təşkilatı"nı yaradıb. Bu, XX əsrdə Azərbaycanda rus müstəmləkə üsul-idarəsinə qarşı gizli mübarizə aparan ilk siyasi təşkilat idi.

1917-ci ilin payızında M.Ə.Rəsulzadə Rusiya parlamentinə Azərbaycan və Türküstandan millət vəkili seçilib. 1918-ci il mayın 26-da Zaqafqaziya seymi daxili fraksiyaların çəkişmələri nəticəsində ləğv olunub. Həmin ayın 27-də seymin müsəlman fraksiyasına daxil olan müxtəlif partiyaların üzvlərindən ibarət olan Azərbaycan Milli Şurası yaranıb. Səs çoxluğu ilə M.Ə.Rəsulzadə Milli Şuranın sədri seçilib.

1918-ci il mayın 28-də bütün ölkələrin radio stansiyaları və qəzetləri Azərbaycan istiqlaliyyətinin elan olunmasını dünyaya yaydılar. Bu o demək idi ki, Azərbaycan xalqı öz varlığını, bir xalq kimi mövcudluğunu bütün bəşəriyyətə çatdırır və milli dövlətinin qurduğunu tam şəkildə bəyan edirdi. Fətəli Xan Xoyskinin başçılığı ilə Azərbaycan Demokratik Respublikası hökuməti təşkil olunub. Beləliklə, Azərbaycan xalqı nəinki türk xalqları arasında, həmçinin bütün Şərqdə ilk dəfə olaraq respublika qurub.

Lakin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ömrü cəmi 23 ay çəkdi. 1920-ci ilin 28 aprelində Azərbaycanın sovet Rusiyası tərəfindən işğalından sonra M.Ə.Rəsulzadə vətəni tərk etmək məcburiyyəti ilə üzləşib. Uzun illər xaricdə Azərbaycanın azadlığı uğrunda mübarizə aparmış M.Ə. Rəsulzadə 1955-ci il martın 6-da Ankarada şəkər xəstəliyindən vəfat edib.

1993-cü ilin 29 dekabrında Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev "Azərbaycanın görkəmli ictimai-siyasi xadimi M.Ə.Rəsulzadənin anadan olmasının 110 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında" fərman imzalayıb.

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan 2023-cü il dekabrın 30-da Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 140 illik yubileyinin qeyd olunması ilə bağlı Sərəncam imzalayıb.

Paylaş:
142

Aktual

Cəmiyyət

Milli Məclisdə ABŞ nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

Cəmiyyət

Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasından 142 il ötür

Rəsmi

“Şəhərsalma və Memarlıq İli” ilə bağlı Tədbirlər Planı təsdiqlənib

Rəsmi

Bir qrup şəxsə 2026-cı il Gənclər üçün Prezident mükafatları verilib - ADLAR

Cəmiyyət

Təkrar əlillik təyin edilənlərə 6 ayadək dövr ərzində 34 milyon manat ödənilib

Bakıda daha iki marşrutda müasir avtobuslar sərnişinlərə xidmət göstərəcək

Milli Məclisdə ABŞ nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

Bakıda restoranda yanğın olub - VİDEO

Redaktorun seçimi

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

Sizin üçün xəbərlər

İmişlidə yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

Qusarda 22 yaşlı gənc dəm qazından boğulub

Bakcell lotereyasında meqa uduşun qalibi bəlli oldu!

Abşeron və Gəncədə mağazaları talayan dəstənin üzvləri saxlanılıb

Son xəbərlər

Təkrar əlillik təyin edilənlərə 6 ayadək dövr ərzində 34 milyon manat ödənilib

Bu gün, 12:29

Bakıda daha iki marşrutda müasir avtobuslar sərnişinlərə xidmət göstərəcək

Bu gün, 12:24

Milli Məclisdə ABŞ nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

Bu gün, 12:01

Bakıda restoranda yanğın olub - VİDEO

Bu gün, 11:14

Qanunsuz saxlanılan silah-sursat aşkar edilib

Bu gün, 10:56

İstanbulda məşhurlara qarşı “narkotik” əməliyyatı: Daha 7 nəfər saxlanıldı

Bu gün, 10:43

Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 59 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 10:22

“Sülh Qalxanı – 2026” birgə təliminin hazırlıq məşqləri keçirilir - VİDEO

Bu gün, 10:09

Ölkə ərazisində bəzi yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Bu gün, 09:42

Leyla Əliyeva BMT-nin Cenevrə ofisində “Azərbaycan otağı” ilə tanış olub - FOTO

Bu gün, 09:24

Süleyman Mikayılov Qaradağın icra başçısı vəzifəsindən azad edilib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 09:21

Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasından 142 il ötür

Bu gün, 09:17

Bu gün əvvəlki ilin məzunları üçün eksternat imtahanlar keçiriləcək

Bu gün, 09:11

“Kapital Bank”ın sədrinə birinci müavin təyin edilib

30 / 01 / 2026, 21:50

Mobil tətbiqlər taksi xidmətlərini necə dəyişdi və müştəri dəstəyi niyə vacibdir? - VİDEO

30 / 01 / 2026, 19:57

2026-cı il Gənclər üçün Prezident mükafatçılarından 2-si BDU-nun məzunudur

30 / 01 / 2026, 17:53

Hacıqabulda palçıq vulkanı püskürüb - FOTO

30 / 01 / 2026, 17:42

İqtisadi Şuranın iclası keçirildi, qurumlara tapşırıqlar verildi

30 / 01 / 2026, 17:40

Bakıda “kömək” adı ilə vətəndaşın çantasını oğurlayan şəxs saxlanılıb

30 / 01 / 2026, 17:32

Mətbuat Şurasında Umud Mirzəyevin 65 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib

30 / 01 / 2026, 17:23
Bütün xəbərlər