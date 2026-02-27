 Efiopiyannın Baş naziri Heydər Əliyevin məzarını və Zəfər pakını ziyarət edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Efiopiyannın Baş naziri Heydər Əliyevin məzarını və Zəfər pakını ziyarət edib

09:53 - Bu gün
Efiopiyannın Baş naziri Heydər Əliyevin məzarını və Zəfər pakını ziyarət edib

Fevralın 27-də Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Efiopiya Federativ Demokratik Respublikasının Baş naziri Abiy Əhməd Əli Fəxri xiyabana gələrək xalqımızın Ümummilli Lideri, müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edib, məzarı önünə əklil qoyub.

1news.az xəbər verir ki, görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın da xatirəsi anılıb, məzarı üzərinə tər güllər düzülüb.

Həmçinin görkəmli dövlət və ictimai xadim Əziz Əliyevin və istedadlı həkim Tamerlan Əliyevin məzarları ziyarət olunub və məzarların önünə gül dəstələri qoyulub.

***

Daha sonra Baş naziriAbiy Əhməd Əlinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti fevralın 27-də Bakıda Zəfər parkını ziyarət edib.

Burada ali qonağın şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

Efiopiyanın Baş naziri Zəfər abidəsinin önünə əklil qoyub.

Sonra qonağa Azərbaycan xalqının Vətən müharibəsində göstərdiyi misilsiz qəhrəmanlığın və qazandığı möhtəşəm tarixi Zəfərin yaddaşlarda yaşadılması, şəhidlərimizin əziz xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədilə yaradılmış Zəfər parkı barədə ətraflı məlumat verilib.

Paylaş:
82

Aktual

Rəsmi

Efiopiyanın Baş nazirinin rəsmi qarşılanma mərasimi olub

Dünya

Pakistanın müdafiə naziri: Əfqanıstanla açıq müharibə vəziyyətindəyik

Cəmiyyət

Kəlbəcər, Xocavənd və Cəbrayıla növbəti köç karvanı yola salınıb

İqtisadiyyat

İqtisadi Şuranın iclası keçirilib - FOTO

Cəmiyyət

Tamamilə yeni “Toyota Hilux” Azərbaycanda təqdim olunub - FOTO

Azərbaycanda Elektron Büdcə Bələdçisi portalı istifadəyə verilib

Efiopiyannın Baş naziri Heydər Əliyevin məzarını və Zəfər pakını ziyarət edib

Binəqədidə qəza: Minik avtomobili yük maşınına çırpıldı, sürücü avtomobildə sıxılıb qaldı

Redaktorun seçimi

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Sizin üçün xəbərlər

Salyanda yanan avtomobili söndürən FHN əməkdaşlarını maşın vurub - YENİLƏNİB

21 dərəcə isti, külək - Sabahın havası açıqlandı

Bolt Azərbaycanda korrupsiya qalmaqalı: daxili yoxlamadan sonra rəhbərlik işdən çıxarıldı

Metroda interval bərpa olub - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Tamamilə yeni “Toyota Hilux” Azərbaycanda təqdim olunub - FOTO

Bu gün, 10:26

Efiopiyanın Baş nazirinin rəsmi qarşılanma mərasimi olub

Bu gün, 10:24

Azərbaycanda Elektron Büdcə Bələdçisi portalı istifadəyə verilib

Bu gün, 10:12

Efiopiyannın Baş naziri Heydər Əliyevin məzarını və Zəfər pakını ziyarət edib

Bu gün, 09:53

Binəqədidə qəza: Minik avtomobili yük maşınına çırpıldı, sürücü avtomobildə sıxılıb qaldı

Bu gün, 09:42

Bakı-Ağdam-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin edilib

Bu gün, 09:38

Anna Akopyan Nikol Paşinyandan ayrıldığını açıqlayıb

Bu gün, 09:22

AMB fevralın son valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:09

Pakistanın müdafiə naziri: Əfqanıstanla açıq müharibə vəziyyətindəyik

Bu gün, 08:55

Bu gün Pirşağı bağlar massivi və Ləhic bağlarında işıq kəsiləcək

Bu gün, 08:44

Şuşanın çoxəsrlik tarixə malik şəhərsalma mədəniyyəti və memaqlaq sənəti nümunələri

Bu gün, 08:33

Bakının bu küçə və prospektlərində tıxac var - SİYAHI

Bu gün, 08:18

Kəlbəcər, Xocavənd və Cəbrayıla növbəti köç karvanı yola salınıb

Bu gün, 07:55

Tallin şəhərində soyqırımının 34-cü ildönümü ilə bağlı adnım tədbiri keçirilib

26 / 02 / 2026, 20:00

İqtisadi Şuranın iclası keçirilib - FOTO

26 / 02 / 2026, 19:39

Abşeronda mənzildə meyit tapılıb

26 / 02 / 2026, 17:52

Gürcüstan və Türkiyə ilə iqtisadi əməkdaşlıq müzakirə olunub - FOTO

26 / 02 / 2026, 17:48

İqtisadi Şuranın iclası keçirilib

26 / 02 / 2026, 17:48

Külək güclənəcək - Narıncı xəbərdarlıq

26 / 02 / 2026, 17:40

Türkiyə Prezidenti Xocalı faciəsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

26 / 02 / 2026, 17:33
Bütün xəbərlər