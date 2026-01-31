 Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 59 nəfər saxlanılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 59 nəfər saxlanılıb

10:22 - Bu gün
Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 59 nəfər saxlanılıb

Yanvarın 30-da ölkə ərazisində qeydə alınan 56, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 1 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Bildirilir ki, axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 120, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 76 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

Narkotiklərlə əlaqəli 39, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 16 fakt müəyyən edilib.

Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 59 nəfər saxlanılıb.

Paylaş:
99

Aktual

Cəmiyyət

Milli Məclisdə ABŞ nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

Cəmiyyət

Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasından 142 il ötür

Rəsmi

“Şəhərsalma və Memarlıq İli” ilə bağlı Tədbirlər Planı təsdiqlənib

Rəsmi

Bir qrup şəxsə 2026-cı il Gənclər üçün Prezident mükafatları verilib - ADLAR

Cəmiyyət

Təkrar əlillik təyin edilənlərə 6 ayadək dövr ərzində 34 milyon manat ödənilib

Bakıda daha iki marşrutda müasir avtobuslar sərnişinlərə xidmət göstərəcək

Milli Məclisdə ABŞ nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

Bakıda restoranda yanğın olub - VİDEO

Redaktorun seçimi

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

Sizin üçün xəbərlər

Qusarda 22 yaşlı gənc dəm qazından boğulub

Abşeron və Gəncədə mağazaları talayan dəstənin üzvləri saxlanılıb

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

İmişlidə yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

Son xəbərlər

Təkrar əlillik təyin edilənlərə 6 ayadək dövr ərzində 34 milyon manat ödənilib

Bu gün, 12:29

Bakıda daha iki marşrutda müasir avtobuslar sərnişinlərə xidmət göstərəcək

Bu gün, 12:24

Milli Məclisdə ABŞ nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

Bu gün, 12:01

Bakıda restoranda yanğın olub - VİDEO

Bu gün, 11:14

Qanunsuz saxlanılan silah-sursat aşkar edilib

Bu gün, 10:56

İstanbulda məşhurlara qarşı “narkotik” əməliyyatı: Daha 7 nəfər saxlanıldı

Bu gün, 10:43

Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 59 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 10:22

“Sülh Qalxanı – 2026” birgə təliminin hazırlıq məşqləri keçirilir - VİDEO

Bu gün, 10:09

Ölkə ərazisində bəzi yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Bu gün, 09:42

Leyla Əliyeva BMT-nin Cenevrə ofisində “Azərbaycan otağı” ilə tanış olub - FOTO

Bu gün, 09:24

Süleyman Mikayılov Qaradağın icra başçısı vəzifəsindən azad edilib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 09:21

Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasından 142 il ötür

Bu gün, 09:17

Bu gün əvvəlki ilin məzunları üçün eksternat imtahanlar keçiriləcək

Bu gün, 09:11

“Kapital Bank”ın sədrinə birinci müavin təyin edilib

30 / 01 / 2026, 21:50

Mobil tətbiqlər taksi xidmətlərini necə dəyişdi və müştəri dəstəyi niyə vacibdir? - VİDEO

30 / 01 / 2026, 19:57

2026-cı il Gənclər üçün Prezident mükafatçılarından 2-si BDU-nun məzunudur

30 / 01 / 2026, 17:53

Hacıqabulda palçıq vulkanı püskürüb - FOTO

30 / 01 / 2026, 17:42

İqtisadi Şuranın iclası keçirildi, qurumlara tapşırıqlar verildi

30 / 01 / 2026, 17:40

Bakıda “kömək” adı ilə vətəndaşın çantasını oğurlayan şəxs saxlanılıb

30 / 01 / 2026, 17:32

Mətbuat Şurasında Umud Mirzəyevin 65 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib

30 / 01 / 2026, 17:23
Bütün xəbərlər