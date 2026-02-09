 Avrasiya Nəqliyyat Marşrutuna maraq artır: Gürcüstan Beynəlxalq Assosiasiyaya qoşuldu | 1news.az | Xəbərlər
İqtisadiyyat

Avrasiya Nəqliyyat Marşrutuna maraq artır: Gürcüstan Beynəlxalq Assosiasiyaya qoşuldu

17:47 - 09 / 02 / 2026
Avrasiya Nəqliyyat Marşrutuna maraq artır: Gürcüstan Beynəlxalq Assosiasiyaya qoşuldu

AZCON Holding şirkətlərindən olan ADY-nin sədri Rövşən Rüstəmovun Daşkəndə səfəri çərçivəsində “Özbəkistan Dəmir Yolları” SC-nin İdarə Heyətinin sədri Zufar Narzullayev və “Gürcüstan Dəmir Yolları” SC-nin baş direktoru Laşa Abaşidze ilə görüşünün yekunu olaraq Gürcüstan “Avrasiya Nəqliyyat Marşrutu” Beynəlxalq Assosiasiyasına üzv olub.

ADY-dən 1news.az-a verilən məlumata görə, bu mühüm qərar Orta Dəhlizin cənub qanadı olan Avrasiya Nəqliyyat Marşrutu üzrə yükdaşımaların daha da cəlbedici olmasına, ümumilikdə regional əməkdaşlığın inkişafına mühüm töhfə verəcək.

Tərəflər həmçinin Avrasiya Nəqliyyat Marşrutunun inkişafı, Çin–Qırğızıstan–Özbəkistan dəmir yolu xəttinin inşasının tamamlanması ilə bu marşrutun Şərq-Qərb istiqaməti üzrə yük daşımaları üçün daha cəlbedici ola biləcəyi barədə fikir mübadiləsi aparıblar.

Xatırladaq ki, 20 sentyabr 2024-cü ildə Bakıda ADY, Özbəkistan Dəmir Yolları, Qırğızıstan Dəmir Yolları Milli Şirkəti və Tacikistan Dəmir Yollarının iştirakı ilə “Avrasiya Nəqliyyat Marşrutu” Beynəlxalq Assosiasiyası yaradılıb. Azərbaycan tərəfinin təşəbbüsü ilə Assosiasiyanın yaradılmasında məqsəd tranzit yüklərin cəlbi, inteqrasiya edilmiş logistika məhsullarının inkişafı, daşıma prosesləri üzrə vahid texnologiyanın yaradılması, səmərəli tarif siyasətinin həyata keçirilməsi və xərclərin optimallaşdırılmasıdır.

Assosiasiyaya Azərbaycanın sədrlik etməsi ADY-nin regionun əsas operatorlarından biri kimi mövqeyini gücləndirir, Azərbaycanı Orta Dəhlizin cənub qolunun bütün marşrutu boyunca tranzitin təşkili üzrə əsas qərarların qəbul edildiyi strateji dispetçer mərkəzinə çevirir.

