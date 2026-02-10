 Mətbuat Şurası: Qida və pərakəndə sektorla bağlı iddialar ciddi faktlara söykənməlidir | 1news.az | Xəbərlər
Mətbuat Şurası: Qida və pərakəndə sektorla bağlı iddialar ciddi faktlara söykənməlidir

Qafar Ağayev16:11 - Bu gün
“Azərbaycan Jurnalistlərinin Etik Davranış Qaydaları”da media materiallarının ictimai əhəmiyyətlilik dərəcəsi üç cəhətdən əsaslandırılır.

1news.az xəbər verir ki, bu fikirlər Azərbaycan Mətbuat Şurasının məlumatında qeyd edilib.

Birincisi, sağlamlıq və təhlükəsizliyin qorunması, ikincisi, ictimaiyyətin ağır cinayətlərdən və vəzifədən sui-istifadə hallarından müdafiə olunması, üçüncüsü isə ictimaiyyətin əhəmiyyətli dərəcədə yanlış istiqamətləndirilməsi təhlükəsinin aradan qaldırılması. Azərbaycan jurnalistləri fəaliyyətlərində bu prinsipləri rəhbər tutmalıdırlar. Amma bəzən fərqli tendensiyanın şahidi oluruq.

Məlumatda, həmçinin deyilir: “Media orqanlarında müxtəlif qidaların zərərli olmasına dair fikirlərin yer alması, mövzuya dair ekspertlərin çıxış və rəylərinə yer verilməsi adiləşib. Qida bazarındakı hansısa məhsulun tamamilə keyfiyyətdən uzaq olduğu barədə bilgilərin yayılması da həmçinin. Bu barədə “Ticarət Şəbəkələrinin İnkişafı” İctimai Birliyinin Mətbuat Şurasına ünvanladığı məktubda bildirilib. Qurum bu kimi materiallar nəticəsində yalnız mövcud sahədəki şirkətlərin deyil, eyni zamanda, bütövlükdə satış və ərzaq təminatı sisteminin nüfuzuna, ümumən, iqtisadi etimad mühitinə zərbə vurulduğunu detallı şəkildə əsaslandırıb.

Əlbəttə, yanlış təqdimatlar, yoxlanılmamış məqamların açıqlanması qida sahəsində etibarlı dövlət nəzarətinin mövcudluğunu şübhələndirir ki, bu durumda vətəndaşda dövlətə inamsızlıq kimi mənfi təzahürün qeydə alınması qaçılmazdır. Bütün bunlara görə Azərbaycan Mətbuat Şurası “Ticarət Şəbəkələrinin İnkişafı” İctimai Birliyinin mövqeyini bölüşərək belə qənaətə gəlir ki, qida və pərakəndə sektorla bağlı iddialar ciddi faktlara söykənməlidir. Media orqanları, həmçinin jurnalistlər mövcud istiqamətdə fikir bildirən şəxslərin statusunu, peşəkarlığını mütləq şəkildə nəzərə almalıdırlar.

Jurnalistlər qida təhlükəsizliyi məsələsinin cəmiyyətin və xalqın təhlükəsizliyinin vacib seqmenti olduğuna söykənərək, bu sektorda kimlərinsə reputasiyasına ziyan vurmağa hesablanmış bilgilərin, dezinformasiya təmayüllərinin yayılmasında alətə çevrilməməli, yalnız doğruları işıqlandırmaqla yüksək həssaslıq nümayiş etdirməlidirlər. Nəzərə alınmalıdır ki, həssaslıq həm də peşə prinsiplərinə, sivil jurnalistika dəyərlərinə sədaqətin ən mühüm göstəricisidir.

Mətbuat Şurası, eyni zamanda, bu qənaətdədir ki, ictimai maraqların müdafiəsində daimi səfərbərlik amili əsas götürülməklə, müvafiq dövlət qurumları, eləcə də sahə təşkilatları da vətəndaşların qida təhlükəsizliyi, sağlamlığı və rifahı ilə bağlı bilikləri diqqətdə saxlamalı, özlərinin operativ yanaşmaları ilə həm cəmiyyətin yanlış yönləndirilməsinin qarşısını almalı, həm də medianın etibarlı informasiyalarla təminatında boşluqların yaranmasına, dezinformasiya tipli yanlış bilgilərin ictimai rəydə hökmran mövqe tutmasına imkan verməməlidirlər.

72

