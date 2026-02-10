 İlham Əliyev, Donald Trampla yanaşı, həm Türkiyə, həm də İsraillə yaxşı münasibətləri olan yeganə dünya lideridir | 1news.az | Xəbərlər
İlham Əliyev, Donald Trampla yanaşı, həm Türkiyə, həm də İsraillə yaxşı münasibətləri olan yeganə dünya lideridir

Qafar Ağayev21:35 - 10 / 02 / 2026
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, ABŞ Prezidenti Donald Trampla yanaşı, həm Türkiyə, həm də İsraillə həqiqətən yaxşı münasibətləri olan yeganə dünya lideridir.

1news.az-ın məlumatına görə, ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens bunu Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə birgə bəyanatla çıxış edərkən bildirib.

"Mən burada olmaqdan son dərəcə məmnunam. Enməzdən əvvəl (Bakıya - red.) əməkdaşlarıma dedim ki, Prezident Trampdan başqa, həm türklərlə, həm də israillilərlə həqiqətən yaxşı münasibətləri olan yeganə dünya lideri Prezident Əliyevdir", - o qeyd edib.

