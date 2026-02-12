Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin əməkdaşları təltif ediliblər
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin hərbi qulluqçularının və mülki işçilərinin təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.
1news.az xəbər verir ki, sənəddə deyilir:
Xidməti vəzifələrini və qarşısında qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları və mülki işçiləri təltif edilsinlər:
"Vətən uğrunda" medalı ilə
Qarayev Natiq Sahib oğlu – general-mayor
Cəfərov Elməddin Qulu oğlu – polkovnik
Quliyev İslam Ramiz oğlu – polkovnik
"Hərbi xidmətlərə görə" medalı ilə
Hidayev Əziz Şahmurad oğlu – polkovnik
Abbasov Hikmət Zahid oğlu – mayor
Əliyeva Samirə Təşkilat qızı – mayor
"Tərəqqi" medalı ilə
Sədrətdinov Pərviz Həsən oğlu.