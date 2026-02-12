 Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin əməkdaşları təltif ediliblər | 1news.az | Xəbərlər
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin əməkdaşları təltif ediliblər

16:06 - Bu gün
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin hərbi qulluqçularının və mülki işçilərinin təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

1news.az xəbər verir ki, sənəddə deyilir:

Xidməti vəzifələrini və qarşısında qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları və mülki işçiləri təltif edilsinlər:

"Vətən uğrunda" medalı ilə

Qarayev Natiq Sahib oğlu general-mayor

Cəfərov Elməddin Qulu oğlu – polkovnik

Quliyev İslam Ramiz oğlu – polkovnik

"Hərbi xidmətlərə görə" medalı ilə

Hidayev Əziz Şahmurad oğlu polkovnik

Abbasov Hikmət Zahid oğlu – mayor

Əliyeva Samirə Təşkilat qızı – mayor

"Tərəqqi" medalı ilə

Sədrətdinov Pərviz Həsən oğlu.

