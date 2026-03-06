Prezident İlham Əliyev Albaniya Baş nazirinə təşəkkür edib
"Albaniya Respublikasının Baş naziri cənab Edi Ramaya İran dövləti tərəfindən Naxçıvana həyata keçirilən dron hücumlarından sonra Azərbaycana göstərdiyi sarsılmaz dəstəyə görə ən dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm".
1news.az xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında paylaşılan məlumatda qeyd edilib.
"Xalqımız nümayiş etdirdiyiniz qəti mövqeyi, həmrəyliyi və birliyi yüksək qiymətləndirir", - bildirilib.
