 "Azeri Light" neftinin qiyməti 95 dollara yaxınlaşıb
“Azeri Light” neftinin qiyməti 95 dollara yaxınlaşıb

10:33 - Bu gün
Dünya bazarlarında "Azeri Light" (CIF) markalı Azərbaycan nefti bahalaşıb.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 6,72ABŞ dolları və ya 7,65% artaraq 94,62 ABŞ dolları olub.

Qeyd edək ki, Azərbaycan neftinin əvvəlki qiyməti 87,9 ABŞ dolları təşkil edib.

Xatırladaq ki, Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində “Azeri Light” markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb.

