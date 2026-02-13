 Bakı, Sumqayıt və Abşeron üzrə pensiyalar artımla ödənilib | 1news.az | Xəbərlər
Bakı, Sumqayıt və Abşeron üzrə pensiyalar artımla ödənilib

Qafar Ağayev12:53 - Bu gün
Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə fevral ayının pensiyaları ödənilib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, həmçinin Naxçıvanda da bu ayın pensiya ödənişi həyata keçirilib.

Fevral ayının pensiyaları yeni artımlarla birgə ödənilib, həmçinin indeksləşdirmə üzrə yanvar ayının artımı fevral ayının pensiyasına əlavə olunub.

Respublikanın digər bölgələri üzrə, habelə güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin pensiyaları da bu ay qrafik üzrə ödəniləcək.

