 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

10:06 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,14 % artaraq 1,9734 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,38 % azalaraq 2,1836 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9734

100 Rusiya rublu

2,1836

1 Avstraliya dolları

1,1989

1 Belarus rublu

0,5961

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1159

1 Çexiya kronu

0,0809

1 Çin yuanı

0,2467

1 Danimarka kronu

0,2641

1 Gürcü larisi

0,6234

1 Honq Konq dolları

0,2174

1 Hindistan rupisi

0,0186

1 İngilis funt sterlinqi

2,2670

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1848

1 İsveçrə frankı

2,1785

1 İsrail şekeli

0,5527

1 Kanada dolları

1,2454

1 Küveyt dinarı

5,5259

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3422

1 Qətər rialı

0,4662

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5123

1 Moldova leyi

0,0981

1 Norveç kronu

0,1763

100 Özbək somu

0,0140

100 Pakistan rupisi

0,6075

1 Polşa zlotası

0,4615

1 Rumıniya leyi

0,3875

1 Serbiya dinarı

0,0168

1 Sinqapur dolları

1,3316

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4529

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3223

Türk lirəsi

0,0386

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0387

Yapon yeni

1,0818

Yeni Zelandiya dolları

1,0078

Qızıl

8788,8300

Gümüş

143,8009

Platin

3720,1185

Palladium

2865,3670

Paylaş:
104

Aktual

Cəmiyyət

Köç karvanı Ağdam şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

Siyasət

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: İranın hücum aktları cavabsız qalmayacaq

Siyasət

XİN: “İki nəfər mülki şəxs yaralanıb”

Siyasət

İran səfiri Azərbaycan XİN-ə çağırılıb, nota təqdim veriləcək

İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüşün qiyməti artır

Abşeron dairəvi xətti üzrə qatarların 9 martda hansı qrafiklə işləyəcək? - AÇIQLAMA

Bu ay pensiya, müavinət və təqaüdlər qrafikdən əvvəl ödəniləcək

Redaktorun seçimi

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan Mərkəzi Bankı Rəqəmsal Valyuta Platforması tətbiq edəcək

İqtisadi Şuranın iclası keçirilib - FOTO

bp şirkətinin vitse-prezidenti ilə görüş keçirilib - FOTO

Azərbaycan nefti bahalaşıb

Son xəbərlər

Köç karvanı Ağdam şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:42

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: İranın hücum aktları cavabsız qalmayacaq

Bu gün, 13:26

XİN: “İki nəfər mülki şəxs yaralanıb”

Bu gün, 13:03

İran səfiri Azərbaycan XİN-ə çağırılıb, nota təqdim veriləcək

Bu gün, 12:52

Azərbaycan XİN İranın Naxçıvana hücumu ilə bağlı bəyanat yayıb

Bu gün, 12:46

İranın Naxçıvan aeroportuna dron hücumundan sonra Naxçıvanda tədris dayandırılacaq? - RƏSMİ CAVAB

Bu gün, 12:42

Cümə gününə gözlənilən hava proqnozu

Bu gün, 12:38

Prezident kənd təsərrüfatında güzəştli maliyyələşdirmə barədə fərman imzalayıb

Bu gün, 12:36

Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanı yaxınlığına dron düşüb - SON DƏQİQƏ - VİDEO

Bu gün, 12:13

DVX yeni idarəetmə modeli ilə ədalətli və şəffaf vergi sistemi qurmağı hədəfləyir – Orxan Nəzərli

Bu gün, 12:08

ADY sərnişin qatarlarına qarşı daş atmaların sayını açıqlayıb

Bu gün, 12:01

Avtoxuliqanlıq edib videosunu sosial şəbəkədə paylaşan sürücü həbs edilib

Bu gün, 11:39

Gəncədə türkiyəli iş adamı evində ölü tapıldı

Bu gün, 11:38

DVX rəisi: Vətəndaşlar ƏDV-ni daha tez əldə edə biləcək

Bu gün, 11:26

Orxan Nəzərli: Dövlət büdcəsinə 16,4 mlrd. manata yaxın vergi daxilolması təmin olunub

Bu gün, 11:18

Mikayıl Cabbarov: 2025-ci ildə Azərbaycanda vergi daxilolmaları rekord səviyyəyə çatıb

Bu gün, 11:06

Nazir: Azərbaycanın sərmayə mühiti investorlar üçün etibarlı hesab edilir

Bu gün, 10:58

Mikayıl Cabbarov: Qeyri-neft-qaz sektorunun ÜDM-də payı 71,5 faizə yüksəlib

Bu gün, 10:52

Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan regional və qlobal miqyasda etibarlı tərəfdaş imicinə malikdir”

Bu gün, 10:50

“2025-ci il Azərbaycanın beynəlxalq mövqelərinin möhkəmlənməsi baxımından əlamətdar il olub”

Bu gün, 10:46
Bütün xəbərlər