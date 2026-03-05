AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,14 % artaraq 1,9734 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,38 % azalaraq 2,1836 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9734
|
100 Rusiya rublu
|
2,1836
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1989
|
1 Belarus rublu
|
0,5961
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1159
|
1 Çexiya kronu
|
0,0809
|
1 Çin yuanı
|
0,2467
|
1 Danimarka kronu
|
0,2641
|
1 Gürcü larisi
|
0,6234
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2174
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0186
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2670
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1848
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1785
|
1 İsrail şekeli
|
0,5527
|
1 Kanada dolları
|
1,2454
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5259
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3422
|
1 Qətər rialı
|
0,4662
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5123
|
1 Moldova leyi
|
0,0981
|
1 Norveç kronu
|
0,1763
|
100 Özbək somu
|
0,0140
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6075
|
1 Polşa zlotası
|
0,4615
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3875
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0168
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3316
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4529
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3223
|
Türk lirəsi
|
0,0386
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0387
|
Yapon yeni
|
1,0818
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0078
|
Qızıl
|
8788,8300
|
Gümüş
|
143,8009
|
Platin
|
3720,1185
|
Palladium
|
2865,3670